打浩克過當？ 應是逮現行犯過程

日前中壢分局轄區發生台版浩克大鬧超商案，兩名警察奉派前往處理，最後落得浩克血流滿面、遭民眾搶拍上網的局面。民眾一派認為警察沒錯，另一派認為警察執法過當。我以為爭議事件不能光從結果來判斷，而應該從過程來看結果。

我仔細看了已被上網的監視錄影畫面四片，警察處理過程大約是：警察趕到現場後，兩人拉住浩克的各一隻手，但浩克突然攻擊兩名警察，各警察分別被擊中頭部或背部五下及六下，警察顯然不敵浩克凶悍，分頭逃竄，並伺機噴出辣椒水，浩克雙手揉眼往外走出。浩克於出店門時可能是辣椒水生效，跌坐在門口，但仍模糊地說：「我要殺了你們。」此時畫面出現一警以鐵製警棍敲打浩克頭部，一連敲打兩下，及上身十下，並吆喝「手反背、手反背」，浩克手反背後，另一位警察上前將浩克雙手銬上，銬上後，警察並沒有再攻擊浩克。最後看到被反銬手銬的浩克，正面跌坐於店門口，血流滿面、怵目驚心，警察正用衛生紙替其止血。

僅注意到最後流血及警察敲打浩克的人，大約會認為：警察打人、執法過當；也有律師以為，警察敲打浩克不是正當防衛，因為浩克已沒有攻擊行為。但我卻注意到，警察遭浩克追打，以及敲打浩克之後的上銬動作，因為這正是警察逮捕現行犯經常會出現的過程。蓋因警察處理糾紛，經常會有不服勸導或取締的民眾，此時警察不得已一定要動用武力制伏氣憤的民眾。有些事後諸葛說，警察應該耐心勸導，等到支援人手趕到再抓人，但這看在報案民眾的眼裡，不像執法，倒像是警察在「怠工」了。

也有人認為，浩克被制伏後，警察即不可再毆打。問題是何時可以認為浩克已經被制伏？我認為應以是否上銬為準。上銬之後隨便放人，警察要吃縱放官司，上銬之後嫌犯掙脫逃跑，要吃脫逃罪的官司，因此以「是否上銬」，作為是否制伏的判斷標準，最容易辨認。我從影片上看到，上銬之後的警察並未再毆打浩克，警察真有執法過當嗎？若認為浩克放棄抵抗即是「已被制伏」，那是沒有看到浩克突然攻擊警察的狠勁，也很難讓現場警察不必擔心浩克會突然反撲。

我認為由過程來看，警察敲打浩克十二下，應該是逮捕現行犯的過程，而不是執法過當。更不是「假借職務上的機會犯傷害罪」，蓋因「假借」一定是「原有犯意剛好利用」機會，倘若只是執行職務時的一連串行為就要認為是假借，那是過度嚴苛了。