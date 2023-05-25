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面對失智 沒人是局外人

聯合報／ 蘇緯政／大學講師（新北市）

台灣邁向高齡化社會，失智症將是政府未來必須面對的重大課題。

世界衛生組織估算，目前全球失智症人口超過五千五百萬人，預估二○三○年將增加至七千八百萬人，二○五○年更可能高達一點三九億人。此外，全球每三秒就有一人罹患失智症，相關所需成本為每年一兆美元，二○三○年預估將增加一倍。

就台灣而言，六十五歲以上老人，平均每十三人即有一位失智，八十歲以上老人，平均每五人即有一位失智。推估未來廿年，每卅分鐘就新增一位失智者，失智人口持續攀升中。

「剛才不是問過了嗎？」「怎麼又忘了？」失智者常重複做同樣的事、問相同的問題、忘記說過的話，有時會叫錯親人名字、情緒起伏不定、鬧脾氣或謾罵、生活習慣改變，偶爾會忘記家在哪、找不到回家的路、忘記關瓦斯爐而引起火災、外出發生交通事故、產生幻覺等。因此，家屬、照顧者得面對長期的擔憂、挫折或壓力；甚至，弱勢家庭因資源缺乏，較易衍生令人遺憾的家庭悲劇。

讓所有的年長者都能生活得有品質、有尊嚴、更健康、更幸福，政府責無旁貸。

首先，透過學校教育或舉辦各種宣導活動，加強全民對失智症的認識，去標籤化並消除歧視；再者，鼓勵民間團體、社區鄰里、商家協同積極發展失智友善社區，政府補助相關經費，建置防跌、安全的友善公共空間，並安排失智者及家屬共同參與課程或活動，提供諮詢、日間照顧、喘息服務、照顧訓練等，讓失智者能在熟悉的社區鄰里就近協助、關懷與照護，減輕家屬與照顧者的壓力。

此外，落實更完善的失智照護服務、醫療與支援系統，強化診斷、治療、照護網絡的品質，成立更多的失智共同照護中心，提供家屬有關失智症的診斷後服務、預防、照護課程，善用科技與多元網路平台，建構防走失、快速通報、失蹤協尋系統及智慧輔具等，並協助家屬能安心上班與照顧家庭。

對失智者有更多的了解、包容與尊重，多一些同理心、傾聽、陪伴及互動，適時並主動給予協助、關懷，相信我們每個人都做得到。

面對失智，沒有人是局外人。打造以人為本的「失智友善台灣」，刻不容緩。

失智症 生活習慣 高齡化

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