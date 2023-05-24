尊重他人不歧視 公民基本素養

最近台大經濟系學生參選系學會會長時提出的荒謬政見，充滿了性別歧視與各種傲慢，以及無厘頭的陳述，引發眾多的議論。學生或許覺得這是個搞笑，只是個無心之舉，但這種自以為是的幽默，傷了很多人，一點都不好笑。台大也因此公開道歉。

學生把無聊當有趣的荒謬舉止，其實層出不窮。早先台大學生會的言論自由月活動中，出現一幅「火冒4.05丈」的布條，細究後發現是改寫自成語「火冒三丈」，三乘以一點三五倍為四點○五，用以影射原住民可在升學管道中加分卅五％。說明欄並寫明「原住民特權是政府對平地人的暴政」，這明顯是刻意引發爭議，雖屬言論自由，但也令人擔憂引發種族歧視。

類似事情很多，包括台中某高中學生在園遊會以「烯環鈉」為主題擺攤，這涉及以閩南語發音歧視原住民不雅稱呼的諧音，也引發爭議。而幾所高中的非官方粉絲團，出現以符號拼湊成的納粹圖案，也讓人心生不安。二○一六年新竹某高中舉辦變裝遊行，有學生裝扮成納粹親衛隊，引發以色列駐台辦事處強烈譴責。這些荒謬舉動，其實都踩到了紅線；歧視他人，並有挑起仇恨的疑慮。

高度的歧視會引發仇恨，納粹對於猶太人的罪行，就是因為歧視而導致仇恨。身為學校教育工作者，需要耳提面命、教導學生尊重各種多元價值，避免任何形式的歧視。在台灣，言論自由是基本人權，但這些言論自由，不能導致歧視他人，也不能引發仇恨。學生的價值觀仍在發展階段，師長、父母、朋友、同學都有責任提醒，所謂自由，不包括歧視他人，也不包括任何可能引發仇恨的言行，不管是有心還無意，歧視都是不允許的。

不過，這樣的事件還是屬於偶發個案，不能以偏概全地推論整個國家教育失敗，更不能把所有年輕人都當成是充滿歧視偏見的人。英國哈利王子二○○五年曾穿戴有納粹圖案的軍服出席派對，引起軒然大波；但若因此說英國教育失敗，恐怕也有點過度推論。當時哈利王子，年紀跟這次事件中台大經濟系學生差不多，顯然也是思慮不周。

尊重他人是最基本的公民素養，沒有任何人可用任何方式歧視他人。戲謔搞笑也不可以涉及歧視與仇恨。即使是公共政策討論，例如原住民加分政策，也不適合藉由戲謔來爭取關注，避免引發歧視與仇恨。把無聊當有趣的「耍寶」言論，若涉及歧視，就絕不可取。