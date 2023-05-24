道德教育崩壞 霸凌成日常

台大經濟系學會正副會長選舉，出現大量性別、族群歧視政見；還有學校性平會學生委員的法律系候選人，自豪曾被送過性平會，並聲稱自己「跟阿嬤發生過性行為」，離譜言論令人憂懼。

日前我搭電梯，有一位體型魁梧的原住民學生最後進來，電梯超重鈴聲響起，有學生竟然說因為原住民的體重要乘一點五倍，諷刺他們的身分優待。然而近年來政府對反歧視與反霸凌的宣教不遺餘力，何以相關事件依然層出不窮？

某日第四節下課，學生爭搶營養午餐的熱門食物雞排，我告訴他們慢慢來都拿得到；有學生回應，排前面的人會多拿，後面的同學根本拿不到。我告誡前面的學生，這是道德問題，每個人只能拿自己應拿的量，沒想到有學生開玩笑回我：老師請不要用道德綁架我！

這些脫序言行背後，顯示道德教育正斷崖式崩壞。若學生不知道德為何物，猶可循循善誘；然當他們把道德視為累贅、枷鎖，那就事倍功半，但孩子為何視道德如無物？

行政院前院長蘇貞昌在立院訕笑「四維八德」是「四尾、土龍、土蝨」、「桃園有八德」，綠營竟稱讚他是「妙語答詢」！說「穿裙子的不能當總統」這種性別歧視言論的人，則曾貴為總統府資政；所以當親綠的平面媒體以「馬娘娘」的漫畫，諷刺馬前總統赴大陸祭祖是向習近平獻媚，也就見怪不怪了。

造成這一切的根源，正是執政黨將固有的倫理道德、儒家文化視為親中指標，欲去之而後快的後果。一○八課綱中所有的道德篇章被連根拔起，而上位者寡廉鮮恥的言行，更是孩子的壞榜樣！「四維不張，國乃滅亡」，這些敗德亂行的官員，不正是把國家帶入衰亡？