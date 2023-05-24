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加強全民風險認知與預防機制

聯合報／ 李克聰／消基會董事暨交通委員會召集人（台北市）

台灣有許多造成重大交通影響的嚴重工安意外，先有二年前工程車掉落台鐵軌道，導致非常嚴重的太魯閣號事故；一年後，東南水泥廠拆除水泥儲槽，施工不慎導致水泥儲槽倒塌壓垮台電高壓電塔，進而影響高鐵營運中斷七個小時，嚴重影響清明連假的疏運。雖然公私部門歷經完整的檢討並要求改善，沒想到最近台中捷運又發生重大工安意外，因吊臂掉落砸入軌道，造成一死十傷重大意外，交通部也因此要求各軌道系統全面檢討，包括無障礙偵測防護及站務人員應變處理機制。

深究這類公安意外的發生原因，首先是施工廠商與人員缺乏風險管理機制，未依規定研擬能保障安全的施工計畫。而負責工地管理的公私部門，未善盡施工計畫的審查、稽查與監督管理的責任；受害的軌道營運單位也未因應台灣風險高的營運環境，完整預估可能發生的風險，進行風險預防與應變處理，最後造成民眾受害，付出難以估計的社會成本。

至於嚴重的行人安全問題，儘管立法院四月十四日三讀通過《道路交通管理處罰條例》修法，針對汽車駕駛不禮讓行人加重罰則，人車爭道意外仍層出不窮。五月八日台南一對母女綠燈穿越路口時，於行穿線上遭汽車撞擊，造成三歲女童身亡、母親重傷；交通部長王國材因而指示各縣市加速推動「行人早開時相」或「行人專用時相」，以保護行人安全。

「行人早開時相」是在車行綠燈亮起前，提前五至十秒供行人穿越路口，此設計能提高行人能見度，減少人車爭道；而「行人專用時相」則是路口各方向的行人綠燈會同時亮起，所有方向的行車號誌呈紅燈不得通行，期間行人能以直行或對角線方向穿越路口，藉以確保安全。但此類設計的缺點是路口號誌周期會變長，車輛與行人的等候通行時間會增長，有些用路人不耐久候容易違規增加危險。

根據交通事故發生的原因分析，當雙方都不注意時很可能發生事故；當一方注意但另一方不注意時，發生事故機率減半；當雙方都注意時幾乎不會發生事故。因此當交通工程要從以交通效率為重，改變成以交通安全為重時，以路口的設計為例，首先是行穿線必須往後調整，增加車輛轉向時能加大視野，盡量營造用路人雙方都能注意的交通環境；然後再考量路口各方向車輛與行人交通量的相關因素與設計門檻，決定是否需要「行人早開時相」或更嚴格的「行人專用時相」設計。

當然，雙方都會注意的交通環境規畫設計不容易，用路人的風險認知與預防更是關鍵，從小的交通教育與常態性的交通宣導十分重要。當行人穿越路口時除了應遵守交通規則外，仍需提防注意可能會有違規車輛逼近，切記「我看得見您、您也看得見我」的安全準則。

政府應全面加強民眾風險意識的宣導教育機制，當全民具備風險認知、風險預防的觀念與因應做法後，除了能有效減少交通事故外，也會落實在其從事的工作上，相信能從根本改善工安與交通風險管理機制嚴重不足的問題。

工安

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