餐敘詐欺犯 打詐真諷刺

網路借貸平台「im.B」詐騙吸金逾廿五億元，被害投資人超過四千人，風暴持續延燒。被害人除控告平台負責人主嫌外，並將前新聞主播盛竹如列為共同被告。被害人自救會表示，他們當初就是相信盛竹如的代言廣告，才會砸下重金投資，沒料到竟是一場騙局，所以當然要找他負責。對此指控，盛竹如表示只有出席平台春節酒宴，否認有承接代言投資廣告活動。

依據《公平交易法》第廿條第五款規定，廣告代言人明知或可得知其薦證廣告不實者，應與廣告主負連帶損害賠償責任；但薦證者非屬知名公眾人物、專業人士或機構，僅於受廣告主報酬十倍之範圍內，負連帶損害賠償責任。此外，公平會訂頒「薦證廣告之規範說明」，明確定義薦證廣告：係指廣告薦證者，於廣告或以其他使公眾得知之方法反映其對商品或服務之意見、信賴、發現或親身體驗結果，製播而成之廣告或對外發表之表示。

社會名人若有符合上揭定義規定之廣告薦證行為，因憑藉其名人之影響力超過一般素人代言，是以故意或過失代言不實廣告，可能應承擔完全的連帶賠償責任，即不受十倍報酬額度的限制。

本案主嫌不僅找來名人代言，坊間更傳出其與多位政治人物餐敘合影照片，引起輿論各方揣測。問題的重點，在於如此合照讓人有主嫌在政界人脈雄厚的印象，是否因此博得民眾信賴，以致擴大投資人受害層級？當然，僅憑餐敘合影照片，未有公開代言廣告活動，還談不上損害賠償的法律責任；只是合影人士出現詐欺犯，難免讓人質疑背後政商關係，且對政府宣稱打詐政策更是一大諷刺。

政商名流餐敘合影，若屬一般社交活動，原本無可厚非；只不過，難以預防的是，有心人士將此合照當成產品代言廣告或活動，一旦發生產品使用糾紛，即使政治人物極力撇清代言關係，恐怕已無法彌補受損形象。