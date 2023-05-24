科技．人文聯合講座／容積公共財 看不見的福祉誰埋單

郭瓊瑩 隨著社經結構與生活價值觀變遷，全球除少數低度或局部開發國家仍享有人口紅利外，多數國家均已面臨少子化、高齡化之危機，而此不僅影響工商產業勞動力之不均，同時亦影響了不同層級教育體制之發展與永續經營。

有趣的是，大家總認為當代「草莓族」不會關心時事，唯在個人之教學經驗中發現，二十歲左右的學子因觀察或感受到其家人親友之狀況，他們開始跨界投入如自閉症、視障、身障、高齡、失智，乃至樹葬、海葬與動物福利關懷等寬廣光譜之社會設計。

許多住宅中之公設如書房、會客室、娛樂室，其實使用率並不高。而屋頂綠化與生活健身紓壓空間仍屬基本需求，此為「小設」與「大設」之差異，唯合宜適意居住之價值觀往往淪為銷售公司之「宣傳」假象。郭瓊瑩／攝

儘管台灣的社會受部分國際與國內政治氛圍影響有不同之轉折，但年輕一代確能與時俱進，跳脫傳統框架之新標竿已自主竄出。

大眾關注年輕世代未來生存競爭力，如買房、就業、成家、生子，還有對上一代養老扶老責任之實踐。近年為解決高房價問題，內政部推出「平均地權條例」修正案，期能控管限制預售屋之轉讓炒作，並重罰不動產亂象。亦有立法委員推動房地產買賣之「實坪制」，希望降低公設比之負擔。

荷蘭的住宅開發，政府對開發商有廿五%利潤天花板之限制與監督控管，加上對公設之價值觀以實用認知為主，其房地產造價幾乎為台灣之三分之一。郭瓊瑩／攝

同時，不動產公會為提升都更效率，乃積極遊說市府應放寬老公寓都更之基準容積率，而業者又趁勢倡議應全面放寬基準容積率…。這諸多議題與關鍵困點頓時被攪和一起。學界、專業界認為「容積」是公共財，不能本末倒置成商品利益交換，並發起連署期即時制止「全面放寬基準容積」之方案。

此時，似乎又回到全民乃至執政者之價值認知問題，「容積」設定原為控制都市發展正義，提升生活品質與生活福祉之「虛數字」，更非都更成敗之唯一關鍵，開發商豈能追求置頂利潤？

集合住宅必要的綠地、健康休閒設施占公設一定比率，但其設計品質差異，分擔比自然不同，且消費者之付出幾乎均是羊毛出在羊身上。郭瓊瑩／攝

現階段依最新建築法之修訂，合理、安全、適意之住宅，其公設比至少廿二％至卅三％，而一些豪宅甚而高達四十％。過去被執政者引導一坪換一坪之錯覺深根，卻未客觀合理地宣導何謂生活品質？生活素質？與生存福祉？

今面對全球淨零排放標竿及地球人應有的「人類負擔」而言，過去開發商誇大的公設虛華幻影，到底有多少務實利用評估？

豪宅享有非其產權內最大面積之外部公共設施福祉，似乎對此公設（如公園綠地之建設維管）不應只由全民來買單。郭瓊瑩／攝

如果社區運動健康、高齡照顧、幼兒就學、圖書藝文設施…成熟穩健，又何須以少用無用之公設裝飾來填充居住之驕容？豪宅之規格吾人難以置評，唯對大多數國人，住宅宜居福祉設施又何須那些中看不中用之虛偽裝飾與不成比例之「公設投資」？當今日全球在追求低碳、簡約、適意、有效能的智慧綠色生活新價值觀時，為何一定要一坪換一坪？畢竟提升各空間軟硬體品質後，今之一坪勢必已超越昔日一坪之「價值」。

都市發展的密度與空間品質必須建立在必要的公共設施建設上，那些看不見的生活品質與健康安全福祉若將由全民埋單，則必須是合情、合理、合法的。（作者為中國文化大學景觀學系主任）