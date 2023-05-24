藍白不妥協 總統就讓賢

藍白基本上不太可能合，這是檯面上的說法，也是大部分民眾黨人的說法。

但去年新竹市長高虹安及苗栗縣長鍾東錦，很顯然是「藍白合」的結果；雖然鍾東錦是無黨籍，但選民基本結構還是泛藍，因此檯面上不可能，但檯面下呢？

去年台北市長選舉由蔣萬安獲勝，三人得票率分別是蔣萬安四十二％、陳時中卅一％、黃珊珊廿五％。國民黨想藉由台北市長勝選經驗來營造總統大選，即便藍白不合也有可能勝選；但台北市畢竟是泛藍最多的地區，拉到全國不一定如此；侯友宜長期經營新北市，在南部缺乏經營，要複製台北市經驗也有難度。

過去總統大選最強者，非國民兩黨候選人，就是西元二千年的宋楚瑜，但宋最後也未能當選；柯文哲依目前民調可能不會當選，但一定是非常關鍵的人物。

這次聯合報民調，賴的支持度廿八％、侯廿四％、柯廿二％，小學生都知道廿四加廿二大於廿八，但在名與利及帶領小雞的前提下，小朋友的數學，大人未必懂。

但柯文哲不會是二○○○年的宋楚瑜，更不是二○一六年的宋楚瑜；藍白講好聽是團結合作，講不好聽是妥協棄保。二○二四是台灣的關鍵年，你是要下架民進黨？還是要讓民進黨繼續執政，端看你我的智慧，也看國民黨與民眾黨的智慧！還有八個月，加法很簡單，難在人心而已。