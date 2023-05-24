股市存在蜜月行情之說，上市當天收盤價普遍都比承銷價為高。聯合報甫公布之民調顯示，侯友宜宣布參選後卻無蜜月行情，還比四月低了五趴支持率，原因何在？

國民黨朱主席的「精算師」封號，以此次民調來論要「暫時」存疑。朱以徵召方式決定參選人，讓郭台銘多了一個月衝刺時間；人選公布後，郭台銘大器臉書發文支持侯，卻「負氣」赴日度假。侯友宜流失的支持率與不表態率，應有郭粉不滿情緒在內。朱精算失策，民調顯示徵召並未凝聚國民黨支持者，反而促成分裂或流失。

首先，人會從經驗學習，也可能重蹈覆轍，國民黨在桃園市長選舉採取徵召勝選，此或讓朱立倫重施故技。選舉以成敗論英雄，桃園勝選尚有外在天時的「論文抄襲」和「換堅」因素。郭、侯徵召卻用民調當判斷，而地方首長和民代支持，應非單純數人頭（科學依據應該也要依各縣市選民數來加權計算吧）。郭之後能否真心支持侯、郭粉是否重歸藍營，將是影響侯勝選的「關鍵少數」。

其次，候選人能否激發選民熱情是選舉獲勝基礎。蔡英文在二○一二落選時，大雨中謝票一席「你可以哭泣，但不要洩氣。你可以悲傷，但是不要放棄」，讓台下眾多支持者雨淚交織，開始累積下次勝選動力。韓國瑜在明知不可勝而選之高雄參選，三山造勢、人氣爆棚，高雄市區掃街拜票，民眾「貪食龍」汽機車隊自動出現追隨，韓激發出深綠選區的支持熱情。侯友宜四平八穩，是否能激發藍營熱情，把五趴流失的支持率找回，將是近期重大選情觀察點。

再者，選舉選人也選政見，現在台灣選民主要希望「改變」，而非單純政見而已。從聯合報民調可以發現，柯在四十歲以下年輕族群的支持率贏過藍綠；柯主打「改變」主軸，日前在淡水的戶外參選演說，大雨磅礡、群眾熱烈，對比國民黨同日在室內場地造勢，主席和候選人們在「舒適圈」排排站攜手，侯與柯之起手式優劣立判。

最後，侯的支持率在年長族群占優勢，但年輕族群卻不埋單，侯必須深切檢討和改善。而「改變」的相關政見要接地氣，具體和貼近民瘼才能吸引年輕族群。如郭台銘在金門的和平宣言、柯文哲直言考慮核電，兩者針對兩岸問題和未來缺電提出具體對策。所謂「九二共識」、「一中各表」、「互不隸屬」屬於高來高去政治高層通關密語，但認知「年輕人不欲上戰場」則是多數台灣民意，要有能讓年輕人心安的具體政見。

聯合報民調顯示三強鼎立，明年勝選為誰尚難預料。但能有效激發選民熱情，在投票日投下其深信能改變台灣的候選人，誰接地氣，誰就是最後勝選者！