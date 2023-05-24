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爭取郭支持 擴大藍艦隊

聯合報／ 羅士禹／出版業編輯（新北市）

聯合報民調顯示二○二四三強鼎立；其中侯友宜較四月下滑五個百分點，意謂著郭粉和深藍族群並未歸隊，猶在觀望中。而柯文哲說話直白的風格，吸引到不滿藍綠兩黨的年輕選票支持；非綠聯盟的整合困難，對侯友宜來說，無疑是一道嚴峻的關卡。

賴清德有蔡政府居住不正義、治安敗壞、低薪、通膨、缺電、論文門、農業產銷失衡、兩岸緊張等執政沉重包袱；又有綠委陳歐珀與詐騙集團「im.B」牽扯不清，以及台南光電黑金槍擊事件等爭議；加上賴清德號稱是「務實的台獨工作者」，與所主張的「和平保台」存在著矛盾，因此未來三強之爭進入白熱化階段，賴清德的民調即有可能停滯。

所以，侯友宜必勤走南部政治沙漠區，讓南部少輸為贏；同時還要繼續爭取郭台銘的支持，化解心結、相忍為國，擴大藍軍競選艦隊的陣容與力量。

至於柯文哲的參選，當然是想要壯大民眾黨的國會席次。柯文哲的非典型政治人物發言風格，往往能成為鎂光燈焦點並獲年輕人喜愛，這一點是侯友宜必須改進的面向。

侯友宜必需重塑自己，跳脫傳統政治框架，陸戰、空戰並行，把新北政績深化，擴大政治聲量到全台，更要凸顯自己有推動兩岸對話協商的能力，也證明賴清德的兩岸主張沒辦法保台護台。如此，才能讓年輕選民信服，讓中間選民和經濟選民願意投下手中一票。

侯友宜 賴清德 柯文哲

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