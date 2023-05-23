im.B還有未爆彈？

民進黨立委陳歐珀因捲入im.B詐騙集團風暴，宣布退出民進黨黨內立委初選，應不是最後一樁醜聞。隨著選舉增溫，還有多少執政高官及民代涉入其中？未來可能還有未爆彈。

民進黨政務官及黨政要員之無狀與離譜，實在令人超乎想像。前閣揆蘇貞昌被封為「史上最沒品閣揆」，如今陳建仁閣揆大位還有借調之說，真是曠古奇聞。其餘許多內閣官員無品、無格、無德與無能，更是罄竹難書。

綜觀林智堅、鄭文燦在新竹及桃園治下相關公共建設不停傳出問題，內政部涉及違法流用「勞退安定基金」贊助綠色執政地方政府舉辦活動，合庫AMC前董座蔡見興大舉任用親人成家族事業…，這些只是冰山一角，只待東窗事發，量紙也包不住火。

過去民進黨說國民黨「國庫通黨庫，黨庫通私庫」，蔡政府執政以來有過之而無不及，過去民進黨標榜勤政、清廉、愛鄉土，早已棄之敝屣，取而代之的是貪汙腐化與行政怠惰，郭正亮之清流退黨可謂為民進黨敲響警鐘。蔡英文、賴清德以降不能大澈大悟，賴清德宣示反賄、學倫、排黑，如不徹底貫徹實踐，只怕將成壓垮選舉的最後一根稻草。