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國造潛艦 不應揣摩上意提前下水

聯合報／ 揭仲／國政基金會副研究員（台北市）
有關國造潛艦原型艦下水時間與後續量產預算，頻頻引起討論。圖為興建潛艦國造原型艦的台船海昌工廠。圖／聯合報系資料照片
有關國造潛艦原型艦下水時間與後續量產預算，頻頻引起討論。圖為興建潛艦國造原型艦的台船海昌工廠。圖／聯合報系資料照片

民進黨中央與總統府的先後表態下，潛艦國造原型艦的下水時間，預料將從國防部原本堅持的明年五月，提前到今年九月。

雖然依台船董事長鄭文隆的說法，民進黨府院高層只是將今年九月原型艦船段接合後，開始進行泊港測（HAT）的這個時間點，硬是巧立名目稱之為「下水」；而不是照國際公認標準，於泊港測試完成、準備進行出海測試（SAT）前才「下水」。但比起今年九月的宣示性「下水」，更該令國人擔心的是府院高層似乎更想在原型艦測試都還沒開始前，就先壓縮各項測試所需的時間。

按照國防部先前的規畫，國造潛艦原型艦是在今年九月開始進行泊港測試，明年五月下水進行出海測試，後年十一月完成測試交艦；因此，原型艦有近九個月的時間進行泊港測試，十八個月時間進行出海測試，包括修改的時間在內。但按照國防部以外人士所釋放的訊息，民進黨府院高層似乎有意將出海測試開始的時間，提前到明年二月，測試完成交艦的時間則提前到後年上半年；使泊港測試時間從九個月減少為六個月，出海測試的時間從十八個月減少為十五、甚至十二個月。整個兩階段測時間將從原本的廿七個月，大幅減少為廿一個月、甚至十八個月；還是在原型艦的泊港測試都還沒開始前，就急於做出這個決定。

然而，國造潛艦是幾近全新的設計，雖然造艦團隊已克服不少障礙，繳出不錯的成績，但畢竟是在缺乏潛艦製造大國提供完整技術輸出與指導的情況下執行；使整個測試過程寧可拉長、不能壓縮，以徹底找出任何潛在的風險，替後續量產型潛艦訂出安全的標準。萬一等量產型潛艦下水後才發現問題，不僅危及艦上官兵的生命；後續修改也極端複雜，任何主要裝備的更換都可能牽一髮而動全身。換言之，現在貪圖省下六到九個月，後續可能要花上數倍的修改時間，甚至加上幾十條官兵的生命。

筆者支持國造潛艦，但原型艦測試應按部就班，不能揠苗助長。

潛艦 國防部 民進黨

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