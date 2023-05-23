居住正義是口號還是實踐？

五二○蔡總統就職七周年記者會談到高房價議題，顯示意識到問題嚴重。

然而我們要問的是，過去七年不算短，高房價問題是逐漸減緩還是持續增加？住房負擔是減輕還是加重？囤房投資炒作現象是減少還是增加？既然買房如此困難，租房是否能安心有保障呢？

檢視過去住宅各項數據，中古成屋，內政部房價指數七年上漲了廿八個百分點；預售新屋，國泰房價指數更上漲六十個百分點。房價遠超過這段期間物價指數十個百分點的上漲幅度，顯示高房價問題持續增加且愈加嚴重。

再看住房負擔能力，七年來全國房價所得比從八點四六倍上升到九點六一倍；台北市更從十四點九倍到十五點七七倍。另外，貸款負擔率全國從卅五％上升到四十％；台北更從六十二％上升到六十六％，也顯示住房負擔不但沒有改善反而愈來愈沈重。

從最近住宅普查可看到，近十年台灣空屋數量，從一五五萬戶增加到一六六萬戶；持有非自住房屋人數從一○四年卅三點六萬人，增加至一一○年的五○點二萬人，戶數則從五十四點六萬戶增加至六十九點七萬戶。顯示囤房不斷增加，投資炒作及閒置浪費有增無減。

此外，租屋黑市問題嚴重，完全沒有看到政府有任何積極作為；不但房東明顯逃漏租賃所得稅，更讓弱勢房客無法獲得租金補貼，阻礙租屋市場公平與效率的健全發展；使得買不起房子的弱勢族群，連租房子的權益也缺乏保障。

回顧過去七年蔡政府的住宅政策成果，不只是高房價，更是負擔能力、囤房炒作和租屋黑市等問題，不僅沒有改善，反而愈來愈嚴重，也難怪人民對政府解決住屋問題完全沒有信心。很遺憾政府只關注八年廿萬戶社宅成果，姑不論未來能否達成目標，也不論能幫助多少弱勢家戶；如此少量且緩不濟急的社宅興建，完全無助於解決高房價、負擔能力及囤房炒作乃至租屋黑市等大多數人民的焦慮與不滿，避重就輕，失去民心！

最近賴清德副總統「房價現在在降」及內政部長「買不起房是沒規畫」的發言爭議，不但讓大多數人民更感無奈心酸，亦凸顯政府目前的住房政策，未能消除人民的住房焦慮。尤其年輕世代族群，若不想靠上一輩的資助或住房提供，很難在住房上獨立自主，世代居住不正義的問題愈來愈嚴重。

高房價的背後是房市制度的不健全，住房已不是生活居住空間，而是投資炒作的工具。背後根本的問題是人民不相信政府打炒房的決心；對外宣稱不容房市炒作，實際行動卻受利益團體壓力，緩步推拖。甚至認為當前房市不景氣，房市乃火車頭產業，不宜再進一步打房，似是而非讓人民失望。

積極落實「平均地權條例」、杜絕房市的投資炒作行為是首要工作；接著「稅制改革」、提升非自住房屋的持有成本，讓房屋不成為投資工具應是另一關鍵；第三是杜絕「租屋黑市」，讓買不起房至少能租得起、租得好。

人民期待「選前」看到政府面對高房價，蔡總統對居住正義的發言，只是口號還是實踐？且讓我們拭目以待！