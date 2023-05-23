科技．人文聯合講座／凱因斯預測與傑文斯悖論

最近生成式AI展現出驚人的功能，讓不少人害怕自己的工作會被取代。有些學生尋求我的建議，是否應該休學，想靜下心，好好思考未來的人生。

這讓我想起凱因斯（John Maynard Keynes；1883-1946）在一九三○年發表的論文《我們後代的經濟前景》（Economic Possibilities for our Grandchildren）。論文中指出技術變革的進程，如果繼續保持工業革命的變革速度，人類會不斷發現節約勞動力的新手段，其速度超越了我們能夠找到人類可以勝任的新的勞動方式，會導致許多人無事可做，這是所謂的「技術性失業」（technical unemployment）。

凱因斯大膽預測在一百年內，科技的變革取代了人類生命最重要的動機：為生存而奮鬥。然而國家和人民不可能毫不擔憂地期待豐裕和閒暇的時代。因為我們已經被長期訓練去奮鬥而不是去享受。對於沒有特殊專長的普通人而言，這是一個可怕的問題，特別是如果他不再能貢獻於傳統社會價值，他就不知如何被認可，最後就失業，變得無用了。

最近ChatGPT這樣的大型語言模型和其他形式的AI變得更加容易使用，而且大部分是免費，我們又回想起凱因斯預測，感到擔憂。無數的報導出現了，預測AI很快就能取代作家、翻譯家、建築師、營銷人員、律師、會計師等各種行業。

不過高盛預測，到二○二五年，雖然有大量的人力可能會因人與機器之間的勞動分工變化而被取代，但同時會出現更多新角色，更適應新的勞動分工。這個預測若正確，會有更多工作產生，凱因斯的憂慮不會發生。這是所謂傑文斯悖論（Jevons Paradox）。

這個悖論最早由傑文斯（William Stanley Jevons；1835-1882）在一八六五年提出。套用於今日，AI的功能越來越強也越便宜，其潛在應用將增加。公司對於懂得使用AI的人的效率要求也將隨之提高，以達到與使用AI相匹配的效率水平。換言之，由於科技的進步，這種資源（即人力勞動）的生產將變得更加高效，進而被消耗得更多。根據傑文斯悖論，技術沒有取代我們。相反，我們所創造的技術往往有助於確保人類開始更加努力工作，工作時間更長。

但是我們尚未真正適當地測試過凱因斯的理論。直到今日，生成式AI的強者GPT4已非常接近擁有智能的主流科學研究所定義的智能。然而我們尚未讓機器完全接管。比起全部失去工作被人工智慧取代，我們會與機器越來越緊密地聯繫在一起，身心與機器更加融合，也越來越像機器。此時，如果傑文斯悖論成立，人類會逼自己學習AI無法替代的工作，越來越辛勞。如果凱因斯的預測正確，人類會閒著沒事做，越來越依靠智能機器，甚至任機器支配一生。（作者為前科技部代理部長）