寫作題型創新 培養π型人才

今年國中會考寫作測驗的創新題型令人耳目一新，但因被認為與某參考書練習題相似，引起關注。

題幹首先提出一項「台灣民眾影劇喜好類型的調查結果統計圖表」，接著要考生寫出一篇文章，內容應包含對該圖表的理解以及自身的經驗或感受。這個題目雖延續「引導寫作」方式出題，但細究命題內涵卻有明顯不同，至少想要傳遞三個重要訊息。

其一、定義力：不只要回答問題，更要懂得定義問題。今年的試題有引導的圖文，但並沒有諸如「未成功的物品展覽會」、「影響生活的一項發明」…這樣明確的題目，而是要學生從圖文中自行定義要回答的問題，然後加以引申或闡釋。這已從命題式、主題式進階到「議題式」寫作，而坊間題目仍停留在指定主題型態。換句話說，過去考生僅須回答別人設定好的題目，如今則要呈現設定議題的能力。宏碁創辦人施振榮曾說：定義問題，比解決問題更重要。台灣的未來，需要這樣的人才。

其二、想像力：創造力是想像力的實踐，而想像力則是創造力的根本。去年底ChatGPT問世以來，面對人工智慧對人類文明的巨大衝擊，教師的角色與功能如何轉換？學生的學習表現如何評量？都是迫切的問題。不過，人工智慧所欠缺的情感與想像力，仍須仰賴教育或教師來彌補。

傳統封閉式的題目較難測出想像力，今年勇於跳脫框架，不預設題目界線，著重想像力的發揮。這樣的命題嘗試，將寫作測驗提升到新的境界，如能成功推進，教學現場將會更加重視「思考彈性」的培養，也更符合π型人才特質。

其三，溝通力：寫作的目的不僅在表達意念，更在溝通想法，更要懂得理解他人的想法，同理別人的感受，並客觀理性表達觀點。本次「議題式」命題就是要考生具備理解圖表資訊的能力，再依據自身的經驗和感受適切回應，兼及理性分析、感性分享能力。新課綱強調溝通互動、自主行動、社會參與，議題式寫作測驗，恰可回應這樣的訴求，萬不可因被質疑而卻步。