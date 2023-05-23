超狂政見 哪管歧視？

日前台大學生會公布正副會長候選人選舉政見，有學生候選人提出的政見涉歧視，包括「A罩杯以下女生國防必修二學分、ㄐㄐ十公分以下要上家政課」等，引起社會及輿論撻伐。

如果仔細看學生們提交的政見，可以看出學生把這樣的「場域」當成社群匿名的方式表達，好玩搞笑、吸睛表意、毫不莊重，這無疑是「把低級當有趣」的真實呈現。

這讓我想起，去年九合一大選，桃園南崁的一名女性里長候選人「暴紅」的原因，竟是政見有「招商迪士尼樂園、開設訓練公婆班」，甚至「小資新婚夫妻買房基金」也有補助，還有如「老公拒絕行房需買愛馬仕包包給老婆」，以上種種「超狂政見」，引起網友熱議。

就是這種「超狂」的心態，只要我敢表態想法，語不驚人死不休；只管獲得關注與亮點，早已成為許多現代網民在處理思想及言論表達時的唯一初衷，哪管歧視或性平？試想當初的「鮭魚之亂」，超過三百人改姓名，僅為一餐的福利，利用社群自媒體散播自我，卻是一種失衡的表達。

會有這樣失衡的現象，與人民表達方式直接或間接受到新媒體影響有關。從網路和社群中，擴張了自己「虛假」的人脈圖譜；觀看或按讚，常常是為了與更廣大的社群產生連結；用字的膚淺或直白，到自戀自己的外在包裝，久而久之，用字遣詞的分際拿捏不清。

曾閱讀波茲曼的《娛樂至死：追求表象、歡笑和激情的媒體時代》一書，講述的是影音電子媒體，尤其是電視娛樂化的病態。而社群網路環境下的民眾，更在親身參與「娛樂至死」的書寫工程；影像要奇特，文字要產生「特點」。當這樣的基因開始深植，無怪乎基本禮儀與對人的尊重早被拋去。

面對AI化未來，從網路禮儀到網路素養強化，到分辨匿名與真實的責任感，更加重要。