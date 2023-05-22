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忘了校訓 第一學府最壞示範

聯合報／ 陳張培倫／東華大學民族事務與發展學系副教授、台大校友（花縣壽豐）
台大學生會舉辦言論自由月活動，出現「火冒4.05丈」布條，疑影射原住民升學優待制度。圖／台大學生會提供
台大學生會舉辦言論自由月活動，出現「火冒4.05丈」布條，疑影射原住民升學優待制度。圖／台大學生會提供

台大校史室裡，傅斯年校長半身塑像基座上刻著「敦品勵學愛國愛人」校訓，但近來校園發生的「火冒4.05丈」歧視事件，第一學府為社會做出了最壞示範。身為校友，為母校校訓精神之淪喪備感憂心。

作為一項公共政策，原民升學保障制度無論其正當性或執行方式，本來就是可以討論的議題；在多元社會中，也無法強求所有人都支持此一制度，甚至若有人表達反對，只要方式適宜，也是其言論自由。但這次惹出爭議的台大學生，恐怕在兩個面向上均有愧於校訓精神。

首先，就「勵學」而言，台大學生接受國內頂尖的學術訓練，當知對於社會議題的討論，無論個人立場為何，表述主張前應瞭解事實、闡述價值原則、理性推理，及反省自身論述可能存在什麼盲點。

論述原民升學保障議題，至少要瞭解該制度沿革、執行方式，及可能預設的道德正當性基礎（歷史補償、經濟與文化劣勢、民族自決需求、校園族群多樣性等）。此外，此類議題若缺乏對歷史上原住民族處境的認識，甚至「把過去的種種不公平視為理所當然…把過去其他族群的苦痛，視為人類發展的必然結果（蔡英文總統二○一六年道歉演說）」，很容易在討論過程中，輕忽自身立場未意識到的盲點或偏見。

爭議事件中的表述方式（單純地掛布條），很明顯缺乏對前述事實、道德正當性基礎及族群歷史「苦痛」的認識與探究，成了單純的偏見性情緒宣洩，其程度還比不上校內原民生後續舉辦活動、澄清事實、尋求理性溝通的精神，看起來原民生比那位惹事的學生更有勵學精神！

其次，就「愛人」而言，對於社會少數群體的關心，向為校風的一部分，台大生常站在第一線替被壓迫者發聲，為社會正義的急先鋒。但在此次事件中，學生誤用言論自由，無意間將自身未經深度思辨卻為所欲為的言論，成了固化或甚至惡化原住民族受宰制地位的幫凶。

在族群關係理論中，偏見與歧視就是一種族群宰制工具，用來正當化與主流族群不相稱的政治、財富、職位占有，以及合理化被宰制者的從屬地位。經過原住民族運動後，在跨原漢各方協力下，我國原住民族權利進展在國際間屬前段班；但無可諱言，原住民族仍處於某程度的被宰制地位。凡追求社會公平正義者，理應時時想到自身言行對社會上的被壓迫者會有什麼影響。

此次未經理性論述，且偏向情緒宣洩的言論，無疑是在複製某種族群階層結構，惡化社會上對原住民族的刻板印象，渾然忘了校訓中要我們「愛人」，尤其是為被壓迫者發聲。

大前年底政大發生族群歧視事件，校方迅即正式公開表達反歧視立場，但台大事件至目前為止，尚未見校方就此事表述立場。危機就是轉機，呼籲母校師生趁此事件深刻檢討、澄清立場，勿使校訓蒙羞！

原住民 台大 言論自由

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