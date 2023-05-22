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免費課輔 學生愛來不來…

聯合報／ 林政武／國中教師（台南市）

這些年來，針對學習落後的學生，透過學習扶助測驗，認定需要接受學習扶助的學生，學校便會發放同意書，調查願意接受服務的學生人數，於寒暑假及學期中共四個時段開班，費用全部由政府埋單。照道理說這樣的免費課輔，家長應該都要勾選同意才是，結果令人意外，卻也不讓人意外。

以筆者任教班為例，大概有三分之一學生不參加，理由不外乎是有事、已在外補習等理由。為防學生偽造家長簽名，針對不同意參加的學生，一一和家長確認真正原因，其實只有一個，就是孩子不想參加。有些家長和我通完電話才知道那是免費的，也就是說家長根本沒看同意書內容就簽名。

這些成績吊車尾的學生，大部分成績不好的主要原因，不是學習障礙，而是家庭教育出問題，政府免費開班讓這些學生參加學習扶助，學生愛來不來；反而一些學習態度良好的學生，卻要自費繳錢才能參加學校開設的第八節跟寒暑輔。

為何不將這筆經費拿來幫助有心向學卻沒錢補習的學生？這比硬逼根本無心讀書的學生坐在教室放空來得有意義。

補習 教室 中共

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