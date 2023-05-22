弱勢學業 被遺忘的少年問題

最近很多人討論青少年問題，根據統計，青少年犯罪人口激增四十七％。我看了有關這個問題的報導和分析，我要問一個很簡單的問題：功課好的小孩會想和黑道聯絡嗎？我之所以要問這個問題，乃是因為我的確認為我們的社會不太知道黑道所吸收的對象是什麼樣的青少年。

假設一個孩子的家境還可以，在學業上沒有什麼很大的困難，他會對自己有一些信心，認為自己將來一定可以找到很好的工作，因此他不太會和黑道來往。可是有很多孩子來自經濟情況不好的家庭，學業上卻又完全跟不上，上課時完全聽不懂老師在說什麼，小學畢業時，二十六個英文字母都寫不全，搞不清楚分數加減，雖然也進入了國中，三年的國中其實是在陪讀，陪那些功課好的孩子上課而已。他們知道自己將來即使念了高中，也不會找得到好的工作，因此就輟學了。輟學以後不可能找到高薪的工作，可是黑道可以使他們有相當不錯的收入，因此他們就會被黑道吸引了。

我們的社會是一個講究競爭的社會，家庭經濟不好，加上功課不好，孩子知道自己是沒有競爭力的，一旦有了這種想法，他們其實就是高風險群，極有可能被黑道吸引，成為社會邊緣人物。

我看了很多有關青少年問題研究的報告，令我感到非常遺憾的是，這些研究都不提學業成就。要提高弱勢孩子的學業成就，責任應該在政府，可是看起來，不知何故，政府官員始終不能了解孩子應該要有最基本的學業成就。尤其弱勢孩子更加如此，很坦白講，我已經對政府完全失望，不論哪一政黨執政，都不會關心弱勢孩子的學業落後問題。

我在此呼籲我們的社福團體和宗教團體都要知道，提高弱勢孩子的學業成就，一定可以減少犯罪。希望善心人士能盡力幫助弱勢孩子，使他們在功課上都能趕得上學校的進度，使他們對自己有很好的信心。

在過去，我們總認為一定要使弱勢孩子豐衣足食，可以使他們吃得飽，穿得暖就夠了。時代不同了，我們一定要使得弱勢孩子能夠在社會上立足，最重要的是，要使他們對自己有信心。如果功課太差，實在不可能有什麼信心的。我們也不需要將孩子都教到可以考上建中，但至少要使他們在基本學識上有相當的程度。

希望社福團體和宗教團體都關心弱勢孩子的功課問題。