台傳染病偵測經驗 可貢獻全球公衛

第76屆世界衛生大會將於本月21至30日在日內瓦召開，尤其在解除新冠疫情的全球公共衛生緊急狀態（Public Health Emergency of Inter-national Concern, PHEIC）後，備受矚目。本屆主題為「挽救生命與驅動全民健康」，台灣須思考有那些成功經驗正可供他國借鏡以貢獻全球衛生？

醫學與公共衛生的進展，由抗生素發明、飲水衛生改善、廢棄污物處理及疫苗預防接種，均受科技發展厚惠。然而，近年氣候變遷、新興傳染病的流行與突發天災，卻為醫療照護體系不足地區的民眾健康增添不確定因素；即使發達國家，在其就醫可近性低、醫療覆蓋率不足而漫長等候診治的地區，若資源配置未能即時有效因應，當新冠疫情爆發而突然湧現大量病患時，在高危險群常發生超額死亡（excess deaths），造成社會恐慌與經濟衰退。

為期使公衛與醫療體系能提早應變新興傳染病的爆發，快速察覺且靈敏度高的偵測系統格外重要。台灣在第71型腸病毒大流行後，公衛界深感必須建立新興傳染病「早期」偵測系統。2003年我國SARS疫情造成民眾及醫護人員慘重傷亡後，馬上汲取美國2001年應對九一一恐怖攻擊後建立的跨醫院「急診症候群偵測系統」之經驗，在台灣創建「急診症候群偵測系統」，每日自台灣北、中、南、東四區共189家醫院急診的資訊系統，自動介接以各病徵的國際疾病診斷碼上傳發燒、呼吸道、消化道、類腸病毒、類流感、出疹、出血熱、神經病癥等十一項症候群資料，至當時的疾病管制局（今疾管署），以快速察覺是否有不知名的新興傳染病在某地散播；即運用我國資訊強項推展「傳染病的主動數位偵測（digital surveillance）」，增益公共衛生效能，革除往昔僅仰賴醫師的「被動通報」。此番努力確實降低兒童的腸病毒重症與死亡病例。

2009年H1N1新型流感病毒全球肆虐，臺北市衛生局與教育局、社會局聯手建立「校園傳染病症候群偵測」系統。雖有效偵測「類流感」病倒數快速上升，但發現班級停課仍擋不住該病毒在校園及社區的持續傳播，直到該年11月中旬實施學童的流感疫苗接種兩週後，流感的校園流行始受到控制；後續更發現此校園偵測系統也比醫院急診的症候群偵測與健保資料庫，可更早發現「類腸病毒」是否在幼兒流行。

2015年台南發生史無前例的登革熱大流行，當跳蚤市場發現病例增多時，病毒已到處擴散，由此始進行「整合偵測」（integrated surveillance），納入相關的風險因子（如病媒蚊指數、雨量等），以誘蚊產卵器（ovitrap）強化蚊媒偵測，可更有效地防杜此蚊媒病毒傳播，自2016年至今台灣南部的登革熱病例數屢創歷史新低。

2019年底新冠病毒在全球肆虐，中研院地理資訊研究中心始推動「社區症候群偵測」，發現此較官方病例通報更早覺察那一區里有流行。

世界衛生組織於2017年世衛大會提出「數位醫療」（digital health）。我國早有經驗，於1995年3月1日開始實施「全民健保」，至今涵蓋超過99.5%民眾；此外，我國亦挺過1998年71型腸病毒大流行、1999年的921集集大地震、2003年的SARS疫情、2004年8月的莫拉克風災、2015年台南與高雄的登革熱大流行及2021年4至7月Alpha變種病毒導致的雙北嚴重新冠疫情。

綜言之，我國在整合性數位傳染病偵測結合全民健保的就醫可近性、民眾醫療的可負擔性，加上醫療品質既有的紮實基礎與精益求精的實務經驗， 可鼎力協助世界衛生組織與各國政府，增進全球健康福祉。誠摯建議衛生福利部、國家衛生研究院、國科會可以長遠性的規劃多年期國際衛生計畫，以整合我國強項進行跨國合作，務實地推動「Taiwan Can Help」，前景將可拭目以待。

善用專業，更易贏得國際敬佩及協助台灣貢獻全球衛生。