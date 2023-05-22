華府風向變 考驗在野決心

面對多變的國際局勢，許多選民都很關心候選人是否具有國際觀；然而，現實上其實是要先了解以美國為首的民主盟國，在地緣政治的複雜變數中，對台灣大選有怎樣的期待？

當前的美中緊張關係，或許會讓許多台灣民眾以為，美國對於抗中立場鮮明的執政黨有所偏好，但是事實恐怕已非如此。對台灣的總統大選，美國雖然不會直接的干涉，但對於選舉結果卻不會完全沒有期待。拜登總統面對美國內部嚴峻的債務危機和國際政治挑戰，雖然表面上持續維持對中強硬，但實質上則積極尋求緩解之道；不久前民主黨政府極力低調處理蔡英文總統過境美國的案例，不難看出在氣球風波之後，拜登政府不希望再把衝突對抗的氣氛拉高。

一直以來，華府決策圈拿捏對台灣的支持條件，都是考慮當前的國際局勢，以最符合美國利益的邏輯來與台灣進行互動。川普執政時期開啟美中正面交鋒，當時美國希望台灣能扮演抗中急先鋒，以中國對台灣的強勢回應，凸顯中國崛起對民主世界的威脅。拜登政府制約中國的動作持續，但是烏俄戰爭導致美國的力量分散，必須重新調整與中國交手的策略。想要不改變對台灣的支持，同時又不過分刺激中國，中美雙方對台灣大選可能產生的影響，將是華府和北京未來將持續緊張或趨於和緩的重要關鍵。

從華府看台灣大選，美方希望確保台灣未來不會在兩岸問題上出現任何美國無法掌握的激進挑釁，但也希望台灣不會輕易轉向中國。因此，不難理解為何執政黨要對外強調在野陣營「疑美」，同時積極擺脫賴清德副總統的務實台獨標籤，因為民進黨的台獨路線不符合美國的整體利益；換句話說，積極向美國示好，證明華府的「疑賴論」絕非空穴來風。

相較之下，代表國民黨的侯友宜在美國華府目前受到高度期待。雖然國民黨長期的和中論述，在美國鷹派眼中被認為不符合美國利益，但侯友宜跟國民黨傳統的中國政策沒有太深的連結；他的台灣本土路線或許在黨內受到質疑，但這樣的質疑反而讓美國政界更加相信，侯友宜是真正可以維持不統不獨的溫和派代表。

在接受提名的演說中，侯友宜提出堅定守護中華民國的民主、強化自我防衛和降低衝突的三原則，跟民進黨的中華民國台灣說法做出區隔，不僅是闡述反對台獨的立場，更是回應華府決策圈的期待。顯然侯團隊與美方確實保持溝通，了解美國希望台灣能堅定守護民主的核心價值，希望台灣能自主自強，更重要的是不輕易挑釁北京。

另外，華府也很清楚，堅持中華民國，代表的是維持憲法一中的現況，而中華民國台灣則是朝向台灣獨立的折衷跳板。坦白說，過去美方掌握優勢，因此不論台灣主張中華民國，或是強調中華民國台灣，美國都有能力控制三方關係；但是當前的美中局勢已經大不相同，美國本身面臨著內憂外患，因此在對台灣的支持上，必須錙銖必較的拿捏分寸。

民主盟國之間，守護民主價值的方向或許不變，但策略卻已開始轉向。在野陣營的路線目前比執政黨，更符合美國利益。不過，外部的順風能否讓選民有感，願意看清局勢，團結迎風而行？考驗在野陣營想贏的決心夠不夠強了！