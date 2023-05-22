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科技．人文聯合講座／數位政見第一炮：廢除NCC

聯合報／ 周韻采
2024總統大選藍綠白提名人確定，分別為民進黨主席賴清德（左起）、新北市長侯友宜及民眾黨主席柯文哲。時代力量尚未決定是否提名總統參選人。圖／聯合報系資料照片
2024總統大選藍綠白提名人確定，分別為民進黨主席賴清德（左起）、新北市長侯友宜及民眾黨主席柯文哲。時代力量尚未決定是否提名總統參選人。圖／聯合報系資料照片

二○二四各主要政黨的總統參選人終於底定，各政黨可趁選戰前期，端出政見，促未表態選民選邊。可以預見，選戰中一定會出現的假新聞問題將引爆數位治理爭論。

數位發展部（數位部）去年成立後，NCC雖曾推出「數位中介法」，但整體數位平台之監理反成無主物，原因在於機關間權限重疊，故機關整併必成明年新政府的改革項目，否則政府無法平順走進數位治理。

關於權限重疊問題，我主張廢除NCC，以收事權統一之效。原因如下：NCC已移交網路資源之管理權限，電信產業亦整併成三大，業務所剩無幾。NCC現餘廣電事業監理，含頻道評鑑及換照、有線電視費率及定頻等皆強行以行政手段干預市場運作，或者以行政偏好恣意上下架媒體。包括中天撤照（行政法院已撤銷原處分）、鏡電視審照爭議等事件，在在顯示NCC已失去機關公信力，淪為特定業者的護航者，更加速了廣電產業的消亡。廢除NCC，恰可鬆綁廣電產業，解除不必要的箝制，提供廣電與串流影音業者公平的競爭基礎，保障產業存續。同時，頻道換照已成NCC的言論審查，執政黨黨同伐異的工具，應該全面廢止頻道審核制，讓頻道上下架回歸市場機制。

其次，仿效美國FCC而成立的NCC，十餘年來已證明這場獨立機關的實驗徹底失敗。在參與籌備NCC的那段時間，我曾熱情地相信產業的匯流必須要有一匯流的獨立管制機構，現在回想起來，當時的我對政治運作的理解實在太天真了！今年三月再回華府交流，FCC官員Dr. Ralph告訴我，除了律師及經濟學家外，他們已開始引進第三種專業：數據工程師，收集及判讀數據，做為決策依據。

換言之，獨立機關的獨立性除了個案不受政治力干擾外，另展現在專業的政策擬定上。當產業Ａ咖已位移至數位平台，規管機構的專業也應隨之擴展至演算法、機器學習甚至到大語言模型，以應付未來管制ChatGPT等AI的需求。很遺憾地，我國文官體制僵化，以致NCC官員的專業性沒有與時俱進，只會抱殘守缺，對日益萎縮的有線電視產業指三道四，形同數位治理的一條盲腸。另《數位部組織法》允許二級機關首長可政務任用，較NCC人事晉用有彈性，去NCC留數位部，應更能達到良善之數理治理。

然唐鳳部長摒棄監管，強調數位部僅負責獎勵扶植，其實是對管制的認知謬誤。獎勵與監理分別為業者面對的正向及負向行政誘因，可謂政府介入產業發展的一體兩面手段，唯有正負並濟，才能正確活絡產業。期待明年新政府能廢除NCC，將監理職能整併於數位部，並任命對管制有正確意識之部長，俾使數位平台及服務產業正向發展。

（作者為元智大學資訊管理學系教授）

元智大學 數位中介法 數位發展部

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