Im.B案 政府虛假打詐的照妖鏡

涉嫌詐騙民眾血汗錢高達廿五億元的不動產借貸媒合平台im.B，據前立委黃國昌爆料，主嫌還免費提供某綠營立委競選後援會辦公室與座車，怪不得政府只會以口號來打詐，原來打詐是假，讓政治人物爽領詐騙集團的紅利，才是真的。

這讓筆者想到清朝乾隆皇帝打貪的歷史故事。乾隆曾對官員表示，「此等劣員（貪官）多留一日則民多受一日之殘」，「斧鑽一日未加，則侵貪一日不止」。然而每當有舉報貪腐情事時，乾隆常指派親信大貪官和珅前往查辦。

例如乾隆四十七年，御史錢灃奏報山東巡撫國泰貪汙，乾隆指派和珅及左都御史劉墉前往查辦。不料，國泰早已勾結和珅，所以和珅一再保庇國泰，還好劉墉與錢灃力主嚴查，才將國泰論罪正法。又如乾隆五十五年，內閣學士兼禮部侍郎尹壯圖上奏舉報各地府庫虧空嚴重，乾隆降旨和珅派員查辦，和珅先通知各地官員先備好受查銀兩，接著上報查無此事，尹壯圖反因欺君之罪差點被處死。當時清廷貪官形成的共犯結構，才會養出和珅這位史上最大的貪官。

現在看到政府、警政、司法高層成為詐騙集團餐會的座上賓，立法委員竟收受詐騙者的財物招待，顯然共犯結構已形成。如此，百姓還要繼續受「此等劣員」的殘害，台灣將難除詐騙王國的惡名。