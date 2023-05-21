台灣人民意願 自己回答

今年的五二○，除了總統就職周年的行禮如儀，在主要政黨參選人就位後，也標誌著四年一次的大選開始起跑。不過，由於當下台灣身處美中強權爭霸最前線，氣氛益加詭譎。

可以預見，兩岸關係乃至台灣定位將是大選重中之重。於此同時，美國國會授權拜登動用總統撥款權向台灣提供武器援助；眾議院外交委員會無異議通過台北法修正案，指聯合國大會第二七五八號決議不涉及台灣，並反對任何在未經台灣人民同意下試圖改變台灣地位。一系列作為好似大禮包般從天而降，但情勢不足以讓人樂觀。

事實上，台灣問題早在二戰後就曾進入聯合國議程。當時美國政府眼見中共取得勝利指日可待，因此對開羅宣言承諾將台灣歸還中國的立場開始動搖，包括是否扶植新政權、支持台獨等都在評估內，最後選擇向聯合國大會提案，聲稱台灣的未來應依聯合國規定和平處理。然而，此一提案隨即因中共參與韓戰，美方決定與蔣介石政府再度合作，不到半年就在聯合國被無限期擱置。

回顧這段歷史，有學者指出，當時雖美國務院構想以「台灣人民意願應受尊重」論述打消開羅宣言承諾，但從提出到被擱置，台灣人民都沒有表達意見的機會，實為極大諷刺。確實，不讓台灣落入敵對陣營，是美國二戰後一貫思維，差別僅在於隨局勢變換策略。

以此觀之，白宮前國安顧問歐布萊恩倡議台灣人民持AK-47對抗解放軍，或是以英國炸毀法國軍艦避免落入納粹德國為例，呼籲兩岸開戰時應炸毀台積電，這些看似荒誕的建議，若置於前述的戰略思維，只是再現實不過的利害考量，所謂「台灣人民意願」，不過是服務大國利益的名義。

相較於當年無從發聲，台灣人民至遲於一九九六年總統直選就已有表達意願的管道。只是近三十年來，政黨政治長期處於難以理性討論困境是不爭事實。諸多攸關國家發展的議題，各政黨多僅能口號式反覆誦唸，並無足以長期實踐的策略與路徑，台灣定位更是被操弄至近乎二元對立。

「反侵略，要和平」理當是絕大多數台灣人的期待，至今卻連共識都無法獲致，歷任執政者實在皆負人民所託。如今台灣成為全球關注的衝突點，主要政黨當然有義務詳細說明其立場及策略：「抗中保台」要如何轉成「和平保台」？「九二共識」與「一國兩制」如何區別？

面對集體困境，跟台灣面積、人口相仿的荷蘭，發展出國際稱道的波德模式，亦即為了更重要的目的，各政黨必須求同存異、共同合作。要找到台灣的波德模式，還是必須靠人民督促將來的執政者講清楚說明白，並在選後揚棄過去的撕裂，代之以稱職、忠實地凝聚民心並承載國民意志。

什麼是「台灣人民的意願」，終究得由我們自己來回答。