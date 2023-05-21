蔡執政7年 生活有變好嗎

蔡政府執政滿七周年，問了身邊朋友們，當初神聖的一票，有讓你變更好了嗎？當初為了實現民主，八百多萬票投民進黨的同胞，再認真的問你們一次，這些年你改變了什麼？

七年有多長？可以讓一個剛進高中的學生念完高中與大學，如今即將畢業成為社會新鮮人。當初告訴我們要提倡居住正義，要維持兩岸和平增進經貿合作，如今都跳票。先不管薪水是否拉低了國民所得，現在的年輕人普遍認為買房是天方夜譚，你能夠想像短短七年可以扼殺一個年輕人的未來跟希望，這有多可怕！畢業後兵役即將延長，兩岸長期零互動，這又有多可怕！

最近甚至看到勞動部次長提出，若是台北的房價太高，鼓勵年輕人到嘉義置產，這是一個政府官員無作為的言論，這就是官僚何不食肉糜的思想。領高薪的政務官未體恤人民的後果，就是人民愈來愈苦，貧富差距愈來愈大，沒錢的人想辦法生存，有錢的人想著怎樣過更好的生活。

民主制度就是少數服從多數，全民必須為大多數人的選擇一起承擔，二○二四大選即將到來，我們不要再被下一個香港、下一個烏克蘭的口號所恫嚇，我們就是台灣，那個不屈不撓的福爾摩沙。