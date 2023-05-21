星期透視／徵召讓黨更團結還是更枯竭？

楊泰順 國民黨十七日中常會通過徵召侯友宜代表該黨出戰二○二四年總統大選。搶佔媒體版面的郭侯之爭或許落幕，但由於徵召過程有些可議之處，黨內裂痕將如何修補，恐怕是國民黨高層接續的頭痛問題。

所謂「徵召」應是對象沒有意願或不具資格，但黨組織衡量各項條件仍執意勸說，甚至修改規則，使對象回心轉意成為黨候選人。但此次郭侯之爭的情況不同，兩人都表示有意爭取成為國民黨候選人。既然雙方都表態，黨便應以公平公開的競爭程序，讓兩造知所依循，使勝者理直氣壯敗者心悅誠服。但正如柯文哲譏諷郭台銘的，國民黨徵召規則不明，參加者風險極大。

國民黨完全曲解徵召的意涵，一方面說徵召可以讓不具黨員資格的郭董能被納入考量，看似有意幫郭達陣；另方面則以徵召之名行閉室決策之實，剝奪多數黨員表達意見的機會。國民黨若真想納郭為備選對象並參加公平的競爭，臨時入黨或開放無黨籍參與都是可行之道。不循此途卻搞個徵召橋段，反讓郭誤以為一切都是形式，提名唾手可得，連選戰常見的政策辯論或政見發表也都省了。最後發現，徵召竟是在為對手量身裁衣，這口氣郭粉與黨員如何嚥得下？

讓人信服的提名程序是民主政黨的要件，若要凍結原有程序改採徵召，理由必須堅強，否則將難以杜悠悠之口。被徵召者能否勝選固是重要依據；但被徵召者的施政理念是否符合黨的核心價值，更是關鍵。因為，能勝選者必然不畏初選，但有理念者卻不見得願意參選，徵召因而有其必要。

美國共和黨在一九五二年徵召艾森豪參選，公認為徵召的典範，直到二十一世紀還偶被複製。艾氏本非共和黨員，自一九四八年起兩黨便積極遊說他選邊參選，但艾氏均不為所動。進入初選時程後，紐約州長杜威心急如焚，深怕艾氏不出、主張孤立主義的塔虎脫將贏得共和黨提名，故發起徵召艾氏運動，號召選民初選時填寫艾氏為候選人。半推半就的艾氏目睹首場初選大勝深受感動，才同意掛名為共和黨爭勝。

若非艾森豪的高知名度與政策上支持共和黨理念，徵召艾氏其實不具合理性。但徵召後艾氏仍必須經過連串初選考驗，證明自己具有一戰的能力。與美國的範例比較，台灣的「徵召」似乎顯得粗糙，甚至被名嘴說成設局詐賭。

國民黨以內參民調、縣市長與立委支持度決定徵召對象，便搞錯了徵召的精神。因為民調只能顯現當前的民意支持度，並不足以證明未來的適切性；縣市長與立委代表黨內既得利益，與廣大民意本來就有落差。再者，就郭侯過去一個月的表現，郭顯然較貼近國民黨的傳統價值，與民進黨具較大的區隔性。當年共和黨若採用國民黨現今的徵召程序，艾森豪根本沒有出線的機會，因為他在黨大會最後也僅是險勝。

國民黨當初決定徵召時，曾說「耐打度」會納入考量，但最後卻對此無任何著墨。雙方誰較能禁得起對手檢驗，因無競爭故難以評估；但選舉要花錢，耐打當然也包括子彈是否充足。以此而論，財政枯竭的在野黨排斥首富參選，顯然預示了未來選戰的艱難。（作者為文化大學政治研究所教授）