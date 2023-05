名家縱論／比不溝通還不溝通的溝通

蘇蘅 「Power is nothing without authority(沒有權威,權力就沒有意義)」,這是Netflix名劇「王冠」(The Crown)中,英國鐵娘子首相柴契爾面對逼宮,想解散國會,女王勸她,「你有權力就一定要行使嗎?沒有權威,權力就什麼都不是」。無人知曉英女王是否說過此話;但這句話也在告誡政治領袖,無論法律上權力有多大,如果不得人心,沒有個人威信,終究難以治國。

進入數位時代,仍有層出不窮的政治溝通被譏為「前現代」(Pre-Modern)溝通?什麼是前現代的政治溝通?

研究顯示,國家和政府常在應對突發公共事件,因為溝通錯誤,傳播了不一致、不正確且相互矛盾的訊息,只單向傳播想傳達的訊息,導致溝通失敗,造成政府預防政策的偏向和控制失靈。學者稱為前現代溝通。溝通比不溝通還糟,政府失能、失信、失職暴露無遺,民眾對政府的信任感也江河日下。

這七年,也看到民進黨政府充滿這些不溝通的官員。

口水型官員:陳吉仲。去年十二月石斑魚遭禁運時,陳吉仲推出「班班吃石斑」政策,誇下每班吃四次海口。雞蛋缺貨價格居高不下,價量同時失控,他承諾解決「蛋荒」,並未說要解決「蛋價」。號稱史上最會撒錢的農委會主委,一邊開支票,一邊不斷跳票,怎能不惹民怨?

戰狼型官員:吳釗燮。因為不願對美國說重話,記者又不斷追問,讓吳釗燮詞窮當場變臉爆氣,甚至跳針連續五次「說過了」,全無大臣之風。身為外交部長,說一句「反對美國政客炒作炸掉台積電」很難嗎?為什麼要對記者酸臉?回想蔡英文曾七百多天不接受聯訪,對記者的輕蔑也昭然若揭。

童子賢呼籲納入核電的能源多元化,兼顧產業民生與減碳。鄭文燦說「不走回頭路」;陳建仁說「非核家園是世界趨勢」,兩句話頂回,完全是「朕說免議」的拒絕溝通架式。

勞動部長許銘春被質詢濫用就安基金,直接上演哭鬧要辭職,備詢時揚長而去。怕熱就不要進廚房,我們的政府裡卻充斥「怕熱的廚師」,還頻頻對衣食父母嗆聲爆氣,如何端得出好菜?

衛福部長薛瑞元,公開場合辱罵依法監督他的國會「啥米死人骨頭都有」;而且這是「媽媽的語言」不須道歉。

這些官員傲慢嘴臉和追殺反對政府言論的始作俑者,就是前行政院長蘇貞昌。

蘇貞昌曾因藝人郭彥均在臉書引述和護理朋友對話「這麼多孩子,就這樣走」,拿國法追殺他。面對時任立委蔣萬安質詢,不但反質詢,事後還在媒體聯訪中以「街頭小混混般的挑釁」、「沒有本事,就不要賣弄;位子爬得高,才被看到屁股紅」等粗鄙的話羞辱蔣萬安。一副幫派大哥的傲慢。

紐約時報兩名記者馬丁和勃恩斯出版新書This will not pass: Trump, Biden, and the battle for America's future,提到川普執政,如何把政治記者當成宣傳記者,視民主黨議員質詢為寇讎,動不動就對新聞媒體說,「我不喜歡你們醜化我和我的政府,你們才最醜陋,你們才是假新聞」。

書中提到經過四年,政治文化和媒體生態完全扭曲。他們訪問當時的政府官員和共和黨國會議員,似乎沒有人想到川普有一天會下台。當他們問共和黨領袖麥唐納和現任領袖麥卡錫:「共和黨是不是有責任?」尤其是需要拯救的媒體和政治倫理,兩人異口同聲承認政治的確影響很大,大到超越白宮的政治文化,更影響美國民主發展。

又到五二○,民意基金會民調顯示人民不樂見民進黨完全執政。董事長游盈隆直指:人民最感冒的,就是蔡政府的道德寬鬆和「鄙視民意的治國態度」。這話一針見血。視民如草芥,必遭反撲。只是,要見到多少血,才會覺得痛呢?(作者為政大傳播學院教授)