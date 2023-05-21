名家縱論／比不溝通還不溝通的溝通

蘇蘅 「Power is nothing without authority（沒有權威，權力就沒有意義）」，這是Netflix名劇「王冠」（The Crown）中，英國鐵娘子首相柴契爾面對逼宮，想解散國會，女王勸她，「你有權力就一定要行使嗎？沒有權威，權力就什麼都不是」。無人知曉英女王是否說過此話；但這句話也在告誡政治領袖，無論法律上權力有多大，如果不得人心，沒有個人威信，終究難以治國。

進入數位時代，仍有層出不窮的政治溝通被譏為「前現代」(Pre-Modern)溝通？什麼是前現代的政治溝通？

研究顯示，國家和政府常在應對突發公共事件，因為溝通錯誤，傳播了不一致、不正確且相互矛盾的訊息，只單向傳播想傳達的訊息，導致溝通失敗，造成政府預防政策的偏向和控制失靈。學者稱為前現代溝通。溝通比不溝通還糟，政府失能、失信、失職暴露無遺，民眾對政府的信任感也江河日下。

這七年，也看到民進黨政府充滿這些不溝通的官員。

口水型官員：陳吉仲。去年十二月石斑魚遭禁運時，陳吉仲推出「班班吃石斑」政策，誇下每班吃四次海口。雞蛋缺貨價格居高不下，價量同時失控，他承諾解決「蛋荒」，並未說要解決「蛋價」。號稱史上最會撒錢的農委會主委，一邊開支票，一邊不斷跳票，怎能不惹民怨？

戰狼型官員：吳釗燮。因為不願對美國說重話，記者又不斷追問，讓吳釗燮詞窮當場變臉爆氣，甚至跳針連續五次「說過了」，全無大臣之風。身為外交部長，說一句「反對美國政客炒作炸掉台積電」很難嗎？為什麼要對記者酸臉？回想蔡英文曾七百多天不接受聯訪，對記者的輕蔑也昭然若揭。

童子賢呼籲納入核電的能源多元化，兼顧產業民生與減碳。鄭文燦說「不走回頭路」；陳建仁說「非核家園是世界趨勢」，兩句話頂回，完全是「朕說免議」的拒絕溝通架式。

勞動部長許銘春被質詢濫用就安基金，直接上演哭鬧要辭職，備詢時揚長而去。怕熱就不要進廚房，我們的政府裡卻充斥「怕熱的廚師」，還頻頻對衣食父母嗆聲爆氣，如何端得出好菜？

衛福部長薛瑞元，公開場合辱罵依法監督他的國會「啥米死人骨頭都有」；而且這是「媽媽的語言」不須道歉。

這些官員傲慢嘴臉和追殺反對政府言論的始作俑者，就是前行政院長蘇貞昌。

蘇貞昌曾因藝人郭彥均在臉書引述和護理朋友對話「這麼多孩子，就這樣走」，拿國法追殺他。面對時任立委蔣萬安質詢，不但反質詢，事後還在媒體聯訪中以「街頭小混混般的挑釁」、「沒有本事，就不要賣弄；位子爬得高，才被看到屁股紅」等粗鄙的話羞辱蔣萬安。一副幫派大哥的傲慢。

紐約時報兩名記者馬丁和勃恩斯出版新書This will not pass: Trump, Biden, and the battle for America's future，提到川普執政，如何把政治記者當成宣傳記者，視民主黨議員質詢為寇讎，動不動就對新聞媒體說，「我不喜歡你們醜化我和我的政府，你們才最醜陋，你們才是假新聞」。

書中提到經過四年，政治文化和媒體生態完全扭曲。他們訪問當時的政府官員和共和黨國會議員，似乎沒有人想到川普有一天會下台。當他們問共和黨領袖麥唐納和現任領袖麥卡錫：「共和黨是不是有責任？」尤其是需要拯救的媒體和政治倫理，兩人異口同聲承認政治的確影響很大，大到超越白宮的政治文化，更影響美國民主發展。

又到五二○，民意基金會民調顯示人民不樂見民進黨完全執政。董事長游盈隆直指：人民最感冒的，就是蔡政府的道德寬鬆和「鄙視民意的治國態度」。這話一針見血。視民如草芥，必遭反撲。只是，要見到多少血，才會覺得痛呢？（作者為政大傳播學院教授）