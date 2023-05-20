居住不正義 執政者怎敢卸責

最近內政部林右昌部長與賴清德副總統談台灣的居住正義，都認為台灣的居住問題正在逐步改善。做為一名青年，我要說，您們錯了。

我從大學開始就成為租屋族；來到基隆以後，我騎著車去看過很多很多的租屋，有房東自租的、委託仲介帶看的，也有不少是「包租代管」的物件。當中很多租金與屋況嚴重不成比例，也有很多可能是加蓋、違建，有居住安全疑慮。

居住不正義，不是因為年輕人如林部長所說的「缺乏規畫」或好高騖遠「想買自己負擔不起的房子」。

居住不正義是，你每天花兩到三個小時等車、通勤，氣力耗盡回到蝸居住所等待下一個工作日；假如明天是假日，我們可以和朋友聚聚小酌、可以在家（也許連客廳都沒有的小套房）開瓶啤酒追劇，我們把那些「成家立業」的想像都縮得很小很小，不敢輕易貪圖難以觸及的部分，因為努力一輩子真的很難負擔得起買房子；你如履薄冰與房東相處卻仍擔心，想申請個租屋補助就要被調漲房租，或不再能續租。

居住不正義是，這個國家，從中央到地方，沒有人代表我們的聲音。是像林部長、像賴副總統，像大部分代議士與官員那樣，端坐在高位紙上談兵，談我們真實的困境，就像在說著遙遠的、另一個世界的故事。

居住不正義還包含了不足額的、不完備的社會住宅政策；包含了原本擁有小小家園卻遭到迫遷而流離失所；包含了所有需要有安身棲所，卻因為種種社會結構而不可得的人。

而居住正義是，國家和政府，看見青年世代、看見無殼蝸牛、看見買不起也租不起的人們的處境，擔起責任從制度、從根本去推動改革。

林部長在擔任市長的期間，基隆市有蓋好多少的社會住宅嗎？除了七堵伴隨捷運開發之外，還有任何完備的社宅計畫嗎？林市長知道基隆市「包租代管」的物件有哪些問題嗎？知道基隆市的空屋率和囤房狀況長成什麼樣嗎？是否忘了當時從市府到議會許多議員，如何百般阻撓基隆市囤房稅的制定嗎？

林部長想過，要為了所有有居住需求的人而改變嗎？

做為行政首長，做為執政政府，連這些問題與困境都無能或無意面對，把結構問題拋回給個人，怎麼好意思這樣，對著窮忙的青年世代指指點點？