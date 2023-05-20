蔡政府執政7周年／新南向績效 貿易差額說真話

五二○前夕，新南向政策的績效再度受到質疑。主管單位也立即搬出數據辯護，強調我國對新南向國家貿易額在去年度創下新猷，達到一八○三億美元。此外，我國對新南向國家的出口也達到九六九億美元，為史上最佳。主管部門希望藉此駁斥新南向政策不彰的批評。

不過，上述數據其實只呈現了部分情況，並未真實反映出我國對新南向國家貿易的完整趨勢。有意思的是，主管單位似乎刻意略去了我們自新南向國家的進口額以及貿易順差。事實上，貿易差額是計算國內生產毛額（GDP）時常見的一個組成，比出口值更能反映出國家經濟的貢獻。

若以貿易差額來看，我國對新南向國家的貿易順差從二○一六年的二二六億美元一路下滑至去年的一三四億美元，掉了約四成。若計算此貿易順差占我國GDP的比率，則從二○一六年的四點一七％跌到去年度的一點七七％，首次未達二％，下跌約六成。換言之，雖然出口額增加，但進口值也大幅成長，兩相抵銷，實際從新南向國家「賺」到的貿易順差和對我國經濟（GDP）的貢獻反而是歷年來最差！令人訝異的是，主管部門似乎沒有察覺每下愈況的趨勢，反而試圖用貿易額作為新南向的績效。

平心而論，新南向政策並非一無是處。特別是，我國與新南向國家人員交流，質或量都有明顯成長。一○六年學年度來台就讀學位的新南向國家學生為二五二六八人，到一一○學年度就達到四一一七七人，成長一點六倍，若非疫情影響，可能幅度更大。此外，政府也成立台灣亞洲交流基金會，以國家級智庫來強化相關學術研究，並舉辦玉山論壇等二軌對話機制。國科會對外在新南向國家設立海外科研中心，對內則補助辦理組建台印學術鏈等計畫。這些都是新南向政策不可抹殺的貢獻。

不過，新南向政策執行以來，確實也出現力道衰退現象。以投入預算為例，政府在二○一七年開始編列新南向政策預算，金額為廿一點一億台幣。隔年是新南向政策最高峰，編列預算達卅七點八億台幣，但此後便大概維持在卅億上下。明年歲出預算雖是史上新高，但涵蓋十八個國家的新南向政策預算也只有卅一點一億元，還不如二○一八至二○年期間；而我國明年援助烏克蘭單一國家的預算為十八億元。

一些行政細節也反映出政府對新南向政策的重視度並不如前。舉例而言，主計處在今年大砍赴東南亞和南亞出差的日支費用。以印度首都新德里為例，出差費用縮水四十％，日韓等國出差費反倒增加。外交部曾在二○一七年把新南向政策列為學者赴海外駐點計畫的主要研究主題之一，隔年調整為子題之一，之後就再也沒有列入新南向政策研究，頗為可惜。

事實上，新南向政策提出時具高度前瞻性，從兩岸關係緊繃、美中貿易戰、新冠疫情蔓延、全球供應鏈重組等發展看，更驗證新南向政策的必要。說穿了，它就是台灣的避險戰略，構想並無太大問題，關鍵在落實的力道和持續性。如今大選在即，除了兩岸與對美政策，也期待參選人提出更具開創性的2.0版新南向戰略構想。