郭正亮退黨 如暮鼓晨鐘

十九日，前立委郭正亮突然發聲明退出民進黨。退黨近因是，民進黨正在審理以其損害黨譽為由的開除黨籍案。他的退黨聲明未出惡言，反而委婉呼籲民進黨：惟願堅持自由民主、追求清廉勤政、謀求兩岸和平的同志，能不斷回顧從政初心，經常自我反省，面對現實落差，提出務實解方，才對得起關切台灣前途的廣大民眾。

這則退黨聲明拆穿民進黨是個不務實、不求法治、不負責任、不道德的政黨。無論在追求自由民主、清廉勤政、兩岸和平、務實施政、台灣前途等方面，已經迷失方向，一步步將人民導入極度不安的險境。這些險境包括國家認同分歧、民主法治不彰、台海戰爭危機、缺電危機、勞保恐破產、物價全面上漲等困境。

可以說，郭正亮的退黨，教給了人民三件事：

首先，民進黨是個不負責任的政黨。郭正亮曾坦言，為何他與民進黨愈走愈遠？主因就是民進黨政府堅持想以「獨立台灣政府」的名義治國。例如，製造購買疫苗障礙，不顧人民性命。而口口聲聲守護「台灣價值」、「信賴台灣」、「台灣沒有反戰權利」、「積極備戰」的民進黨政治人物，逃避兵役者比比皆是，甚至早安排子孫避居海外。民進黨與軍人的距離如此遙遠，甚至不分區立委從未安排過軍系立委。人民質疑：民進黨是個以身作則，負責任的政黨嗎？

其次，民進黨始終以意識形態治國，根本不是個「法治政黨」。現代法治政黨的基本要求，是執政必須「依法行政」。政黨及政府的一切作為都必須遵循國家律法規範。郭正亮曾直言，民進黨建黨至今仍拒絕接受「中華民國憲法」、拒絕正視憲法本文未經修改的法理事實、拒絕正視民進黨執政仍繼續沿用的「陸委會＋兩會模式＋兩岸人民關係條例」的法理內涵。不面對法理現實，繼續和法理台獨糾纏不清，當然無法跳脫「美中的兩岸政治紅線」；當然無法讓台灣人民相信「民進黨可以穩住兩岸交往」，也無法讓美國相信，民進黨可以穩住兩岸法理現狀。

最後，民進黨不是個「以德治國」的政黨。民進黨執政七年來，以各式名義編列預算豢養名嘴、媒體、側翼與網軍，作為政黨傳聲筒；施政毫無道德底線，以「轉型正義」之名，掩護「貪汙瀆職」之實。無論是卡管案、關閉異議媒體，箝制言論自由；力挺論文抄襲、官爺紙醉金迷、外遇小三；或是阻擋疫苗、偏袒高端、用人分贓、不問專業、政黑合體、黑槍氾濫，治安惡化；或是設立促轉會、黨產會，以行政手段取代司法，清算過去，非法沒收人民團體財產等，再再導致民怨沸騰，卻從未徹底反省，它已失去治理中華民國的正當性。

郭正亮的退黨猶如暮鼓晨鐘。展望未來，中華民國及人民亟需一個肯負責、有法治、有道德的「文明政黨」，依法行政，不操弄國家認同的分歧；不利用政治地位與權力牟取私利；不捨棄有法理基礎的中華民國；不自居於中共眼中的台、港、澳的一環。這樣的文明政黨，才不致帶來兵兇戰危，陷人民於家破人亡的險境。