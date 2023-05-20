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蔡政府執政7周年／7缺 源於政府缺德

聯合報／ 黃光國／台大心理系名譽教授（台北市）
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蔡政府就任七周年，府院黨共同宣傳七年政績，國民黨發言人抨擊，民進黨執政七年，人民只記得「七缺」，缺蛋、缺電、缺藥、缺水、缺地、缺人力、缺人才。從教育的角度來看，這「七缺」其實是源自於主政者的「缺徳」。

執政黨的「缺德」，可以追溯到李登輝一九九四年在國民黨內掌權後全力推動的「教改」，以及日後逐步加強的教育「去中國化」。中國文化一向是以倫理道德作為核心，在教育上搞「去中國化」，結果就造成今天蔡政府的「去道德化」。

更清楚的說，今天蔡政府的「缺德」，李登輝是「始作俑者」，蔡英文是「集大成者」。蔡英文之所以能夠將「缺德」精神發揚光大，則是以她的博士論文事件作為起點。任何人寫學術論文都是為了要發表，希望學術社群能夠廣為周知；怪異的是，蔡英文的博士論文至今仍然諱莫如深。更怪的是，她的「論文門」爆發之後，教育部下令將她任教大學時的升等資料封存三十年，出面揭發其「論文門」的彭文正教授卻成了通緝犯，至今仍流亡海外。

上有所好，下必從之。民進黨在野的時候，全力要求「黨政軍退出校園」，蔡英文上台不久，就動員全政府的力量，在台大上演了一場歷時久遠的「拔管」戲碼，讓學術界深刻體會到「大小姐」無所不在的威權性格。在此之後的林智堅事件中，她下令「全黨挺一人」，不惜代價力挺「小英男孩」，更令人感受到「大小姐」的堅強意志。

前閣揆蘇貞昌非常能夠體承上意，他在任時，有立法委員提出質詢：今天的中小學教育，都已經不講四維八德，令家長感到非常擔心。他在答詢時，非常霸氣的表示，什麼「四尾土虱」？他只知道桃園有「八德」！

消息傳出令許多家長愕然。在蘇貞昌求學時代，中小學還講「中國文化基本教材」，如今他貴為行政院長，居然不知「四維八德」為何物。管子說：「禮義廉恥，國之四維，四維不張，國乃滅亡」，蔡政府執政七年，只搞成「七缺」，還沒搞到亡國，應該感到萬幸了。

新冠疫情嚴重時，永齡基金會想要從海外進口疫苗，遭蔡政府百般刁難；當新冠次世代疫苗開打後，只有莫德納一款，郭台銘呼籲應給ＢＮＴ雙價疫苗機會，被衛福部長薛瑞元嗆是「ＢＮＴ推銷員」，郭因而在臉書批評：「廟堂之上，朽木為官；殿陛之間，禽獸食祿」。十六字真言立即傳誦一時，許多人認為，這是當前蔡政府的最佳寫照。

問題是，這十六個字出自《三國演義》，王朗替曹魏當說客，諸葛亮用這十六個字罵他，王朗一聽，羞怒攻心，立即墜馬而死。如今郭台銘用同樣的十六字批評蔡政府，蔡政府的大小官員仍然不為所動，一副「笑罵由人笑罵，好官我自為之」的怡然心態，「缺德」至此地步，叫人夫復何言！

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