蔡政府執政7周年／武則天·汪精衛·石敬瑭

蔡英文原本與民進黨沒有淵源，在二○○○年的總統大選過程幫陳水扁上課，驚為天人，獲拔擢為陸委會主委，主導八吋晶圓開放中國，與李登輝翻臉，從此平步青雲，為了當不分區立委入黨，又接任副閣揆。馬英九總統期間，民進黨內派系相互傾軋，她扮豬吃虎、趁虛而入主黨中央，進而成功問鼎九五。

民進黨創黨有三面紅旗，政治民主、社會關懷、及台灣獨立，在蔡英文的蹂躪下面貌全非。由於陳水扁任內朝小野大的困境，選民讓蔡英文掌有國會多數，沒有想到此後立法院自我矮化為立法局，嫡系立委馳騁議場，其他同志噤若寒蟬，異議者甚至叫到官邸訓話。蔡英文仗恃國會多數、為所欲為，果真武則天坐天。

NCC一手遮天、淪為東廠，戕害起碼的言論自由，赤裸裸地將民主程序視為威權統治的工具；沒有自由，空有投票，那是把民主等同於投票主義。此外，強制將公投與大選脫鉤，那是違反西方民主國家的潮流，甚至於閹割人民的直接民主；民進黨政府指鹿為馬，學者為了當官甘為側翼，良心道德淪喪令人不齒。

對於蔡英文來說，社會是由大小不一的肉粽串組合而成，部會首長的責任是估算綁樁的成本、及判斷撒錢的時機。因此不再有少數族群、社會弱勢的概念，全部納入百工百業體系，無異一般社團。講好聽一點，這是市場分割，說難聽是各個擊破、入吾彀中，社運領導者紛紛交心表態，儼然國家組合主義的翻版。

軍公教原本是國家穩定的基礎，蔡英文政府認為是國民黨的鐵票，視為眼中釘而欲除之而後快，年金改革斲喪人民對政府的信任。蔡英文雖言「勞工本來就是我們民進黨心裡最軟的一塊」，一例一休爭議竟然自嘆政府公親變事主。原住民族九大政見，上台後毫不腼腆大打折扣為八項總統道歉承諾，令人瞠目結舌。

民進黨雖有「台獨黨綱」，為了合理化進入中華民國體制，早在「台灣前途決議文」宣示「台灣已經獨立、只剩制憲正名」。蔡英文政府掛羊頭賣狗肉，邱義仁以美國根本就不贊成為由，真心話大冒險「台灣任何務實的政治人物，除非瘋了，都不會推台獨」。連中華民國的實質獨立都捍衛不了，侈談追求台獨？

在上上回的九合一選舉，蔡英文政府因為政績不佳兵敗如山倒，適逢「習五條」及「香港送中」，劍拔弩張轉移焦點，情緒綁架深綠選民，此後「抗中保台」樂此不疲，這是三流政客作法。經過如此興風作浪，兩岸、外交、國防儼然外包給美國，面對川普政府予取予求卑躬屈膝，萊豬交換加入CPTPP說法欺騙百姓。

拜登政府上台未見大戰略改弦更張，也沒有巨幅戰術調整，連不對稱作戰內容語焉不詳，為何新的軍火商絡繹於途？由嚇阻、決戰、到殲敵，至少有三道防線，為何一下子退縮到民兵打巷戰？要是款項已付、武器望穿秋水，卻又莫可奈何，豈不是矮化為次殖民地？炸毀台積電就是焦土作戰，是可忍孰不可忍。

總之，蔡英文始於武則天，本質汪精衛，終於石敬瑭。