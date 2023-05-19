聽新聞
test
0:00 / 0:00

鼓勵低碳產氫 才是全民之福

聯合報／ 雷敏宏／退休教授、氫能源政策關心者（台北市）

五月十六日，一輛氫氣槽車在台六十一線翻車，幸虧沒有爆炸造成人員死傷，但仍嚴重影響交通，此事件亦驗證氣態高壓氫氣儲運的安全問題。為避免氣態氫氣儲存及運輸的營運模式造成風險，或許可以液態甲醇儲運替代氫氣送到用戶處，用戶現場利用小巧安全的設備生產氫氣，亦即在地生產而不必儲存。

目前在台灣生產氫氣有三種主要方法，即水電解、天然氣及甲醇，以目前用電量均以台電燃煤或天然氣供電來看，均極具汙染，而以天然氣產氫或水電解產氫，需大量用電（台電之供電），且需占地廣闊的場址產氫。產氫以後再加壓以高壓儲存及運輸，每一措施均有成本及公安疑慮。如由甲醇產氫，則可以在地生產，不必有大廠場地及高壓運輸，不必儲氫，成本又低，如透過燃料電池或柴油發電機即可發電，成為極佳的分散式供電系統。

台灣不應只注重太陽能及風能發電，目前太陽能及風電供電占比還是個位數，再生能源據專家估計前述成為主電力可能落在二○五○至六○年間，距今還有近四十年。因此，政府應盡速發展低碳產業。

建議政府應積極研擬低碳產氫政策及鼓勵措施，才是全民之福。

水電 台電 再生能源

延伸閱讀

桃機第一航廈保險絲熔斷跳脫停電 13分鐘恢復供電

立委批低碳蔬食推廣慢如牛步 民團盼有跨部會溝通平台

經濟部攜手電子資訊業者推動產業低碳轉型 掌握永續供應契機

童子賢今避談核能：能源需要黃金比例 不依賴一種能源

相關新聞

無法迴避的兩岸論述

國民黨參選總統的人選終於確定，之前的民意調查，各家差異頗大，或有不同的動機跟目的，真正客觀的不多；未來進入實質的論述，對...

猛打落跑議題 不如立法解決

果不其然，新北市長侯友宜甫獲國民黨徵召參選總統，民進黨新北議會黨團立刻猛攻「落跑」議題。看來「落跑」問題，又要在藍、綠之...

侯友宜要勝選 就需海納百川

國民黨前天宣布徵召新北市長侯友宜參選二○二四總統。侯友宜表示「要參選，就要勝選；要參選，就要團結國家；要參選，就要帶給人...

美好未來 主導權在農民

在國內農產營銷面臨重重問題之際，農委會多年期盼升級為農業部，日前終於塵埃落定，象徵蔡政府對農業的重視，官員們莫不歡欣鼓舞...

控管風險 催生企業人權盡職法

日前興富發公司建案的工程吊臂墜落台中捷運軌道，捷運煞車不及撞上，釀成一死十傷的悲劇。事發後，興富發多個建案被查獲缺失，並...

不顧庶民經濟 只會砸錢買人

大概從五月初起，筆者在清晨五時半左右，開始聞到一陣陣熟悉的煎蛋香味，那是鄰居停了好些日子的早餐食譜。我心裡清楚，蛋荒和蛋...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦