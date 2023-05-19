鼓勵低碳產氫 才是全民之福

五月十六日，一輛氫氣槽車在台六十一線翻車，幸虧沒有爆炸造成人員死傷，但仍嚴重影響交通，此事件亦驗證氣態高壓氫氣儲運的安全問題。為避免氣態氫氣儲存及運輸的營運模式造成風險，或許可以液態甲醇儲運替代氫氣送到用戶處，用戶現場利用小巧安全的設備生產氫氣，亦即在地生產而不必儲存。

目前在台灣生產氫氣有三種主要方法，即水電解、天然氣及甲醇，以目前用電量均以台電燃煤或天然氣供電來看，均極具汙染，而以天然氣產氫或水電解產氫，需大量用電（台電之供電），且需占地廣闊的場址產氫。產氫以後再加壓以高壓儲存及運輸，每一措施均有成本及公安疑慮。如由甲醇產氫，則可以在地生產，不必有大廠場地及高壓運輸，不必儲氫，成本又低，如透過燃料電池或柴油發電機即可發電，成為極佳的分散式供電系統。

台灣不應只注重太陽能及風能發電，目前太陽能及風電供電占比還是個位數，再生能源據專家估計前述成為主電力可能落在二○五○至六○年間，距今還有近四十年。因此，政府應盡速發展低碳產業。

建議政府應積極研擬低碳產氫政策及鼓勵措施，才是全民之福。