不顧庶民經濟 只會砸錢買人

大概從五月初起，筆者在清晨五時半左右，開始聞到一陣陣熟悉的煎蛋香味，那是鄰居停了好些日子的早餐食譜。我心裡清楚，蛋荒和蛋價開始緩解。然而，享用之人不是趕著搭車的學生就是上班族，不知前一段時間用何替代？

同樣是本月初，有量販店推出六十元排骨便當，相當經濟實惠；其他超商業者不遑多讓，甚至推出菜色與分量差不多的便當只要五十九元。簡言之，量販店與超市都能苦民所苦，推出「庶民經濟」。

反觀蔡政府，七年來利用超前部署的口號，不斷設立一大堆「專案辦公室」與「國家隊」，趁著擴大組織的名目，其實只是為了大內宣與選票，因為這些組織幾乎都疊床架屋、巧立名目下的「砸錢、買人」。

民進黨主席、副總統賴清德日前在基隆造勢時表示，如果他當選二○二四總統，要在行政院另設「專案辦公室」，加強中央和地方的合作，逐一解決縣市的問題。對此，筆者無法置信，目前仍然是民進黨執政，如果中央和地方之間有任何問題，為何現在不解決？為何要拖到明年，甚至於非透過「專案辦公室」不可？總統蔡英文不是自稱為最會溝通的政府嗎？

顯而易見，民進黨花人民的納稅錢毫不手軟，只要多一點邊邊角角的單位，進而用薪資和福利安撫進入這些單位的人心，選票就會多一點；其他的，視若無睹。