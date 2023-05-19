美好未來 主導權在農民

在國內農產營銷面臨重重問題之際，農委會多年期盼升級為農業部，日前終於塵埃落定，象徵蔡政府對農業的重視，官員們莫不歡欣鼓舞、不僅職位升高、還帶來更多的經費預算與人事擴增，可能的首位部長也是戲感十足，但多數農民對此並沒有特別的喜悅之情，甚至無感，畢竟他們正為農漁產品遭主要外銷市場中國大陸以食安、檢疫等為由暫停輸入，迄今沒有解禁消息，普遍感到焦慮。

當前國內農漁業遭遇到的諸多問題包括：農田大量流失、產銷經常性失衡、外銷市場受限、極端氣候帶來的災害、農業產業升級遲緩、農業智能化暨低碳化落實腳步緩慢、政府為加入CPTPP將開放國內市場帶來競爭、以及農業全方位結構調整等，在在需要靠精準掌握國內外產銷數據和動態，配合未來國際農漁業消費及競爭趨勢，再評估國內實際情況，因地制宜制定出最符合國內農業未來發展的策略。而不是巧立名目（如另立辦公室或國家隊），反破壞行政體制，降低行政執行效能。這樣農漁業才有未來、農民才會真正過上好日子！

上述工作非常繁複，需要主事者竭力擘畫跟推動。過去農復會時代的官員留下的優良傳統與專業的自我要求，讓台灣農漁業走過一段極為輝煌的時代，當前有良心有抱負的農政官員應該感到惶恐，何喜之有？現今的農委會，用人唯私，政治正確最優先，出錯了也不必負責，導致無論專業素養、實務經驗、執行力、解決問題能力、與為民服務心態等，都讓農業界人士搖頭，遑論尊重。不從根本導正，就算升了官又干農漁民何事？

當前農委會的最大問題在於施政不是以農民為先，反而極端政治化，面對國內農業諸多難題，每每以中國大陸無理打壓為擋箭牌，農委會主委如鬥雞般頻頻嗆陸，並透過大打愛台牌、大撒幣及推動促銷（外銷內銷加工）三箭，雖然取得若干表象的成績，仍無法填補失去中國大陸市場的損失，何況這樣的大補貼終究不是常態，長期下來國庫也難以負荷。

當前地緣政治的矛盾與衝突加劇，美中關係持續惡化，為分散風險開拓多元農漁產行銷通路是必要之路。現實是，許多問題繞不過大陸，且兩岸農漁產貿易短期內仍難脫鉤，應該以和為貴，少刺激多溝通。前陣子大陸宣布對台灣啟動貿易壁壘調查，後續會對台灣農漁民造成何種影響？政府有何妥適的應對策略，農民究竟該進？該退？該轉？一連串疑問，農委會應立即給出明確說法跟具體做法，並帶領農漁民迎向光輝的「農業部時代」！

最後也要呼籲台灣農漁民，日出而作日落而息的時代已經過去了，過去改朝換代很多都是由農民揭竿而起，儘管時代不同了，農業不再是台灣經濟主體，但「民以食為天」，「糧安則國安」的道理亙古不變，即便渺小的個人，都可以發揮改變的力量。農民想過上好日子，農業要有美好未來，主導權在「自己」，不在「農業部」！