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侯友宜要勝選 就需海納百川

聯合報／ 羅雨青／餐飲業（新北市）

國民黨前天宣布徵召新北市長侯友宜參選二○二四總統。侯友宜表示「要參選，就要勝選；要參選，就要團結國家；要參選，就要帶給人民希望。參選是為了贏得國家的光榮、台灣的繁榮；我們必須大破大立，再一次政黨輪替」。

侯友宜要勝選，就要先安內；尤其要把郭台銘納入競選團隊，因為以郭台銘和柯文哲的交好關係，或許能進一步深談非綠聯盟的合作，制衡賴清德和綠營，淡化柯文哲參選對藍軍的衝擊。而郭台銘有其公司治理的專業ＣＥＯ特質，如果協同侯友宜，打造強而有力的未來經濟創新願景，那麼台灣的「護國神山」將不只台積電。

重要的是，提出與中共對話協商的辦法，改變民進黨執政以來過度親美，將台海推至兵凶戰危的緊張情勢，更要迥異於號稱「台獨金孫」的賴清德，只會提出深具矛盾話術色彩的「和平保台」策略；讓台灣人民比較侯、賴兩人誰的政策實現性高，不紙上談兵，讓台灣人民安居樂業，子孫有穩定的生活，如此政黨輪替才能實現。

侯友宜需海納百川，把郭粉、韓粉的力量串連起來，並且誠心誠意化解黨內各山頭的政治歧見，強化空戰能力，鞏固陸戰組織板塊；進一步，讓二○二四的影子內閣浮出水面，打破用人不限於侯家軍的開闊格局。如此，才能讓台灣人民看見希望和改革的魄力。

侯友宜 柯文哲 賴清德

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