猛打落跑議題 不如立法解決

果不其然，新北市長侯友宜甫獲國民黨徵召參選總統，民進黨新北議會黨團立刻猛攻「落跑」議題。看來「落跑」問題，又要在藍、綠之間持續燃燒。

記得國民黨前一陣子的「大局條款」胎死腹中，民進黨的「誠信條款」也沒發揮太大作用。明眼人都清楚，當初賴清德的「誠信條款」和響應的許多綠委，所謂的不當「政治負心漢」，也只是司馬昭之心；除了想保護「現任優先」外，更能劍指在野黨一些想選立委的優秀議員，甚至想用「落跑」罪名將賴清德競選總統的最大勁敵侯友宜困在新北。

怎不想想賴清德自己，當年就是在國大代表任期尚未屆滿時跑去選立委、沒當完立委又跑去選台南市長、沒當完市長再接著去當行政院長，一直在「落跑」，違背自己提出的「誠信條款」。只准自己落跑，卻不准別人帶職換跑道，是民進黨典型的「雙標」；何況，賴清德也沒有辭副總統來競選總統。

藍、綠都不乏所謂「落跑」競選或擔任其他公職的政治人物，是「歷史共業」。與其相互攻訐，當務之急應是盡速立法解決政治人物當選Ａ公職、任職未滿前就跑去競選Ｂ公職的爭議。例如：該退回多少競選補助款、任職超過幾分之幾才能競選另一公職、若造成Ａ公職得重選應負擔重選費用等，讓政治人物想換跑道時能進一步深思。否則落跑指控，只是五十步笑百步。