國民黨參選總統的人選終於確定，之前的民意調查，各家差異頗大，或有不同的動機跟目的，真正客觀的不多；未來進入實質的論述，對於民意的影響才真正有參考價值，因為它會讓台灣人民必須認真思考未來。其中最重要的，當然就是兩岸的政策跟論述。

目前確定的三個主要候選人中，侯友宜對「九二共識、一中各表」表達尊重，雖然沒有否定，卻也沒有像郭台銘一樣熱情擁抱。不過之前侯友宜礙於國民黨徵召結果未定，或許不方便明確表態，相信未來會有更清楚的說法和論述。

賴清德不接受「九二共識、一中各表」，扭曲九二共識是「沒有主權」，但他卻用了許多好聽的話來包裝自己的兩岸政策，「願意跟中國合作、和平相處，但也要積極的採購武器，讓台灣的力量夠大，中國才不敢輕舉妄動」。

至於柯文哲，雖對中國大陸表達善意，強調「兩岸一家親」，不過他對「九二共識、一中各表」，僅表示了解也尊重，是「認知」但不是「承認」。

再看中國大陸的態度，他們說只要回到一中原則，一切好談；從馬英九訪陸祭祖，中國大陸讓他暢談「一中各表」可以看出，大陸的兩岸政策已有釋出善意的改變，不再強調一國兩制，而是回到一中框架下，可以模糊主權爭議、求同存異。

柯賴都表達原與中國和平共處，但中共的底線就畫在那，不接受一中框架就無法談；而「九二共識、一中各表」就是忠實呈現目前兩岸的分治現狀，也符合中華民國憲法且堅守中華民國主權，何來失去主權的謬論呢？不否定一中各表已是中共的底線，難道還期待中共承認兩個中國或台獨？民進黨政府現在的政策，就是配合美國去對付中國，在這種情況下大陸怎可能願意談呢？所以賴關於兩岸的說法都是空包彈，不能解決問題。

總統大選即將進入深水區，侯友宜應擁抱「一中各表」，勇敢直球對決；不要怕接受「九二共識、一中各表」會影響中間選民，因為真理愈辯愈明。且侯友宜目前連泛藍選民都還無法集結，應先求固本，再說服理性的中間選民。符合憲法、兩岸的現狀，又堅持了中華民國主權，還能讓大陸接受；除了「九二共識、一中各表」外還有其他的嗎？