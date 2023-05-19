聽新聞
test
0:00 / 0:00

無法迴避的兩岸論述

聯合報／ 劉宗夏／金融分析者（台北市）

國民黨參選總統的人選終於確定，之前的民意調查，各家差異頗大，或有不同的動機跟目的，真正客觀的不多；未來進入實質的論述，對於民意的影響才真正有參考價值，因為它會讓台灣人民必須認真思考未來。其中最重要的，當然就是兩岸的政策跟論述。

目前確定的三個主要候選人中，侯友宜對「九二共識一中各表」表達尊重，雖然沒有否定，卻也沒有像郭台銘一樣熱情擁抱。不過之前侯友宜礙於國民黨徵召結果未定，或許不方便明確表態，相信未來會有更清楚的說法和論述。

賴清德不接受「九二共識、一中各表」，扭曲九二共識是「沒有主權」，但他卻用了許多好聽的話來包裝自己的兩岸政策，「願意跟中國合作、和平相處，但也要積極的採購武器，讓台灣的力量夠大，中國才不敢輕舉妄動」。

至於柯文哲，雖對中國大陸表達善意，強調「兩岸一家親」，不過他對「九二共識、一中各表」，僅表示了解也尊重，是「認知」但不是「承認」。

再看中國大陸的態度，他們說只要回到一中原則，一切好談；從馬英九訪陸祭祖，中國大陸讓他暢談「一中各表」可以看出，大陸的兩岸政策已有釋出善意的改變，不再強調一國兩制，而是回到一中框架下，可以模糊主權爭議、求同存異。

柯賴都表達原與中國和平共處，但中共的底線就畫在那，不接受一中框架就無法談；而「九二共識、一中各表」就是忠實呈現目前兩岸的分治現狀，也符合中華民國憲法且堅守中華民國主權，何來失去主權的謬論呢？不否定一中各表已是中共的底線，難道還期待中共承認兩個中國或台獨？民進黨政府現在的政策，就是配合美國去對付中國，在這種情況下大陸怎可能願意談呢？所以賴關於兩岸的說法都是空包彈，不能解決問題。

總統大選即將進入深水區，侯友宜應擁抱「一中各表」，勇敢直球對決；不要怕接受「九二共識、一中各表」會影響中間選民，因為真理愈辯愈明。且侯友宜目前連泛藍選民都還無法集結，應先求固本，再說服理性的中間選民。符合憲法、兩岸的現狀，又堅持了中華民國主權，還能讓大陸接受；除了「九二共識、一中各表」外還有其他的嗎？

一中各表 九二共識

延伸閱讀

侯友宜角逐大位 新北副市長謝政達動向受關注

侯友宜致電藍營縣市長修補關係 花蓮縣長徐榛蔚這麼說

助侯友宜打選戰？ 徐巧芯：有需要絕對義不容辭

新聞評論／總統參選人就位 侯友宜、賴清德、柯文哲各有罩門

相關新聞

無法迴避的兩岸論述

國民黨參選總統的人選終於確定，之前的民意調查，各家差異頗大，或有不同的動機跟目的，真正客觀的不多；未來進入實質的論述，對...

猛打落跑議題 不如立法解決

果不其然，新北市長侯友宜甫獲國民黨徵召參選總統，民進黨新北議會黨團立刻猛攻「落跑」議題。看來「落跑」問題，又要在藍、綠之...

侯友宜要勝選 就需海納百川

國民黨前天宣布徵召新北市長侯友宜參選二○二四總統。侯友宜表示「要參選，就要勝選；要參選，就要團結國家；要參選，就要帶給人...

美好未來 主導權在農民

在國內農產營銷面臨重重問題之際，農委會多年期盼升級為農業部，日前終於塵埃落定，象徵蔡政府對農業的重視，官員們莫不歡欣鼓舞...

控管風險 催生企業人權盡職法

日前興富發公司建案的工程吊臂墜落台中捷運軌道，捷運煞車不及撞上，釀成一死十傷的悲劇。事發後，興富發多個建案被查獲缺失，並...

不顧庶民經濟 只會砸錢買人

大概從五月初起，筆者在清晨五時半左右，開始聞到一陣陣熟悉的煎蛋香味，那是鄰居停了好些日子的早餐食譜。我心裡清楚，蛋荒和蛋...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦