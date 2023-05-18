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關鍵48小時 朱立倫、侯友宜、郭台銘三方會談達共識

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整合各方勢力

聯合報／ 陳信宏／自由業（屏縣里港）
柯文哲（右）在臉書恭喜侯友宜獲得國民黨徵召代表參選總統。圖／取自柯文哲臉書
柯文哲（右）在臉書恭喜侯友宜獲得國民黨徵召代表參選總統。圖／取自柯文哲臉書

國民黨的總統提名徵召底定由侯友宜出線，但是這結果真能順利整合各方的勢力完成勝選？民調設計缺乏凸顯侯郭兩人特質，用對比方式就能真實浮現實況？

在政黨傾向及熱誠支持度上民進黨遠勝國民黨，想要突破這一層關卡就需參選人有讓選民產生熱情的爆發力，如同當年的韓流，可是光看侯的談話甚似老一輩的高官大員，說好聽四平八穩，加諸先前深藍對其不合群的疑慮，這些罩門豈是郭台銘一番客套支持就能消除的？

老實說藍白合都不見得能勝選，遑論如果柯堅持走自己的路。政治是妥協的藝術，相信只要侯友宜低首下心，也許下面這則典故可以提供雙方參酌：

林語堂博士有次在大學演講談到「陰陽調和」，他說如何做好丈夫，那就是太太歡喜時跟著歡喜，太太生氣時不要跟著生氣。運用之妙，存乎於心，套句廣告詞：聰明的你就懂。

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