侯友宜當下面臨的最大挑戰，主要還是如何實現真正的團結，包括對內整合黨內各方勢力，尤其是先前挺郭陣營及始終存在的韓粉力量，以及面對深藍族群、如何打破「非純藍誤解」的印象等，都需要侯展現誠意、善意和謙卑的態度來溝通、拉攏與化解，以得到認同和支持。

對外則是在野營陣營藍白的整合，盱衡當前情勢，白色力量將扮演關鍵性的角色；藍白合則兩利、分則綠營得利。如何化阻力為助力？如何倍增下架綠營的戰力？皆是國民黨和侯必須面對的挑戰。

其次是有關兩岸關係的「和平論述」，勢必成為這場大選主旋律。蔡英文政府因始終強調「親美反中」，因而讓台灣陷入美中爭鋒的漩渦，導致台海的軍事衝突進入風暴圈。尤其在俄烏戰爭爆發後的導引，加上美方政治人物持續訪台和強化對台軍售，給了解放軍模擬各種侵台形式軍演的藉口，大大提高「台海必有一戰」的可能性；如何化解台海的戰爭威脅，絕對是爭取中間選民和年輕人最有力的論述重點。

國家領導者的私心，會讓國家走向衰退，看看綠營執政七年來的政績，從內政（缺電、缺水、缺蛋）、外交（原廿二個邦交國剩下十三個）、兩岸（戰爭可能性大増）到能源（缺電危機）等，皆是黨意凌駕民意、黨的利益超越國家利益的結果，所以侯必須全力衝刺實現「再次政黨輪替救台灣」的目標。