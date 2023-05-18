侯逐大位 這些挑戰需要克服

侯友宜確定代表國民黨參選總統，仍有兩個問題是他必須要嚴正面對的：

其一，在總統大選開跑後，他是要放棄第二任的新北市長任期，還是要帶職參選？若要帶職參選，難保不會被對手攻訐為意志不堅，替自己預留了後路；如果要請辭，又會留下「落跑市長」的罵名。不論是採取何種做法，當初支持他的新北市民是否埋單？也將影響侯友宜在新北市大本營的在地選情，不可不慎。

其二，侯友宜的能源政策究竟為何？在公投時，侯友宜對此一直三緘其口，既未附和國民黨的主張，也未明確表態；前一陣子，郭台銘大膽提出一縣市蓋一座小型核電廠的主張，又未見侯友宜有所回應。如今已確定要角逐總統大位，就不可能再打迷糊仗；尤其缺電問題影響民生與經濟發展甚鉅，若侯友宜提不出一個令眾人滿意的主張，如何讓人願意將票投給國民黨呢？

侯友宜在新北市長任內整體評價不差，代表國民黨出線後，若想更進一步達到政治生涯的新高峰，這兩個問題是他不得不面對的。