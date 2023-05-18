不意外的徵召 意外的無私

政治學對政治人物有一通則性的看法—各個自私自利，難有大我，只有小我。不過甫於昨天落幕的國民黨徵召總統參選人大戲，卻難得的看到政治人物的無私表現。

徵召戲的主軸，大約是一路民調領先，常被喻為國民黨最強母雞的新北市長侯友宜，遇到半路殺出、資源豐富又霸氣十足的「老虎」郭董挑戰，能不能順利出線？期間劇情詭譎，謠言不時傳出，包括導戲的朱主席，可能有別的算盤，才會開放讓不具備黨籍、又曾棄國民黨如敝屣的郭台銘參與徵召，甚且也包括朱立倫自己在釀造參選時機等；但昨天順利也順理徵召提名侯友宜，另一男主角郭台銘，更令人驚豔的表示全力支持，讓詭譎緊繃的劇情，豁然開朗，朱立倫和郭台銘好像真的很「無私」啊！

郭台銘一路走來，是非常成功的企業家及商人，在台灣企業界叫他第二，幾乎沒人能稱第一，他也因此贏得「霸氣總裁」的稱號。四年前他動了從政念頭，沒人能了解他起心動念的源頭，只能從通則及世俗的眼光推論，他做了經濟老大，還想做政治老大，不會為理念，只會為權位！後來他的表現，多少印證此一推論，因為他獲得當時也有私心的國民黨主席吳敦義之協助，成為榮譽黨員，得以參與國民黨初選。最後他落敗，宣布退黨，並出言不遜，與國民黨決裂。這次他捲土重來，姿態放低，說四年前的自己「年輕氣盛」，更特別對四年前初選勝出，但郭不願輔選的韓國瑜道歉。

因他態度轉彎幅度太大，讓大家覺得底氣似更虛，為權位而權宜的味道更濃，所以各界對他是否能兌現參與徵召時的承諾—輸了就支持國民黨提名人，保持高度的懷疑。但昨天郭的臉書貼文，不僅表白盡力支持侯市長勝選，也強調自己「會不畏困難，不求私利挺身而出，為人民幸福而戰…」，粉碎很多過去的猜測及推論，甚且可能有機會樹立餘韻深長的無私典範！

朱立倫是另一個顛覆想像的政治人物，他從政甚久，以精算師著稱，但二○一六年的「換柱」事件， 大傷他的政治前途，且讓他離「無私」幾近是光年的距離。這次他主導的徵召，自稱無私無我，要替國民黨找最強母雞，但信者幾稀！從事後諸葛看來，朱主席導演這齣戲，厥功甚偉。他能沉住氣，照既定步驟，給郭一搏機會；也一如他自己所說，一路忍辱擔謗，同時承受挺侯、挺郭陣營的叫囂及催逼，還要面對媒體及民進黨質疑徵召過程不透明的批鬥。試想，若不是他能舉證確鑿的呈現侯在民調及國民黨縣市首長等的支持度均勝出， 霸氣自信如郭董，豈能服氣？朱的精算能力徹底展現，但不是為己，是為大我—國民黨，力道自是不凡，服人的力量，更是難擋！

在朱導演下，侯與郭競逐的徵召大戲，不意外的侯出線，意外的「無私」也出現，緊張懸疑劇最後以溫暖團結落幕，可能出很多人的意料之外；對民進黨可能是巨大壓力的開始，對民眾黨可能是被邊緣化焦慮的啟動，對國民黨，可能是期待又害怕再受傷，畢竟政治人物的無私，永續的案例，仍在虛無中。