台灣 不是民進黨的專利

昨天，國民黨於中常會上通過徵召新北市長侯友宜為國民黨二○二四總統參選人，雖然在三腳督戰局下，侯友宜目前的民調並不突出，但此一提名，不僅是國民黨黨史上重要的里程碑，更是對台灣社會的一個重大宣示—此次提名侯成為總統參選人，是國民黨第一次「主動」推舉一個與國民黨沒有傳統政治淵源的台灣本土人士作為國民黨未來可能的領袖，意義不言可喻。

回顧歷史，國民黨在與李登輝前總統決裂後，似乎對本土出身的總統參選人產生了「創傷後壓力症候群」，動輒以「藍皮綠骨」來攻擊與自己不同主張者。一九八八年李登輝雖成為總統，卻是源於蔣經國於任內過世而繼任，有著意外、被動的成分；兩千年大選推舉的連戰出身台南，但連家與國民黨的淵源也早於一九四五年。

國民黨與台灣有著千絲萬縷的關係，貢獻不容抹煞，本不該被輕易抹紅。在日治時代，高舉文化抗日的蔣渭水醫師，就是孫中山的信徒。國府遷台以後，一代又一代國民黨人胼手胝足建設寶島台灣；在崇山峻嶺中，榮民沒有機具徒手開鑿岩石、開通橫貫公路；在新竹連綿起伏的丘陵地上，李國鼎等技術官僚規畫出科學園區，台灣的護國神山應運而生。

廿一世紀的台灣還有省籍問題嗎？在身分政治與國際局勢高度連動的當代，提出一個能夠緩解台灣人對於國民黨「親中」焦慮的參選人，滿足「感性」需求，與提出「理性」的兩岸論述一樣重要！

國民黨曾嘗試用九二共識來說服台灣人，在美中關係緩和、自由主義國際關係主導的時代，此一理性的主張曾幫助國民黨完成第二次政黨輪替。然而，面對太陽花學運、香港「反送中」，乃至於近來美中競爭加劇的國際態勢，一個又一個的政治變化，讓國民黨疲於奔命。二○一九年，蔡總統提出「中華民國台灣」的論述，試圖擠壓國民黨在國家定位光譜上的位置，更令國民黨有苦難言。

四十餘年前，蔣經國總統說出「我是台灣人，也是中國人」，開啟國民黨本土化的歷程，到李登輝高舉馬英九雙手高喊「新台灣人」；在國民黨的論述中，中華民國與台灣從來就是唇齒相依的關係。此次提名侯友宜，將可望在前述的基礎上持續深化中華民國與台灣之間的連結。台灣，絕不是、也不能是民進黨的專利！