走進博物館 加強與不朽聯繫

博物館歷史源遠流長，是保存和詮釋人類文明的重要機構，它以一種特別方式，邀請觀眾思索人類為真善美付出的努力。這樣的思索一方面映照天地悠悠，人生短暫，一方面也加強我們與不朽之間的神祕聯繫。

三十年前遊覽英國，一早和眾多遊客聚集在大英博物館門前佇候，入館後浸潤在世界各大古文明光輝裡，深深感受到一座博物館的力量。該館使命：「本館是啟蒙象徵，致力讓世界了解自己，讓各種歷史觀齊置並列，相互對照涵容。」英國雖然逐漸沒落，創建這座博物館的器識值得崇敬。

在法國，博物館被稱為文化事業的「發電廠」。歷屆總統為人津津樂道者，是任內各項蜚聲國際的博物館建設如龐畢度中心（龐畢度）、奧賽美術館（季斯卡）、羅浮宮整建（密特朗）等。二○○六年席哈克創建人類原始藝術博物館，宣示法國對歐洲以外國家文明的關注及對少數族群的尊重，開啟了多元文化對話之門。

美國華盛頓特區擁有規模宏大的博物館群，十九座國家博物館矗立在國家廣場林蔭大道兩旁。一九五七年金恩在國家廣場反思池前發表「我有一個夢」演講，黑人民權運動風起雲湧。國立非裔美國人博物館在二○一六年開放，歐巴馬應邀發表開幕演說，距離金恩發表地點僅咫尺之遙，卻經過了數十年奮鬥。

二戰後各代德國領導人透過興建新的歷史博物館重新詮釋第三帝國歷史。德國國家歷史博物館由總理柯爾創建於一九八七年，使命是：「在歷史重擔和廿一世紀嶄新挑戰下，反思德國歷史。」二○一九年梅克爾訪問奧斯維辛前納粹滅絕營改建的博物館時，說道：「沒有商量餘地，這是我們身分認同裡一個不會消失的部分，鑒於德國人在此所犯野蠻罪行，我深覺羞恥」。

反觀日本對二戰罪行仍存在不同認知觀點，甚至有持憑空捏造之說者。甫過世大江健三郎參訪南京大屠殺博物館並曾為文責備：「我們仍然不願承認日本對二戰的責任，以及一長串犯下的殘酷罪行。」他期待國人：「面對廿一世紀，我預感將會出現一批新的日本人，嶄新的個人，能負起責任的人，能以自己為榮的人。這樣的人愈來愈多，日本將會呈現一種與現在完全不同氣象」。

在台灣，先後有國立台灣博物館、國立歷史博物館和國立故宮博物院的創建。如今這些博物館都已成為見證台灣歷史的珍貴文化資產和展藏重鎮。

我們還有一些值得驕傲的地方和私人博物館。例如奇美博物館是台南市政府和奇美基金會合作成就的一個全民博物館大夢。奇美創辦人許文龍說：「奇美企業會消亡，我的人生會終結，未來留下給社會的就是奇美博物館。」

佛陀紀念館位於高雄佛光山，有多個展廳及專業劇場，以及秉持「今日為明日收藏」宗旨設置的四十八座地宮，是星雲大師一生倡議「人間佛教」願力的體現，也是留給台灣最好的禮物。

政治是一時的，文化垂諸久遠。在慶祝五月十八日國際博物館日的同時，我們也深感博物館肩負的責任。如何積極發揮專業動能，尊重歷史，創新求變，持續開展博物館社會影響力，是兼具挑戰和成就感的任務，有志年輕人曷興乎來！