勇於挑戰 翻轉藍綠版圖

國民黨台北市議員游淑慧確定挑戰士林大同區立委，力抗民進黨選舉強將市議員王世堅。王世堅受訪時，直呼「我嚇一跳！」很意外，也非常歡迎，相信二人會有場君子與淑女之爭。

多年來士林大同區立委席次一向都是民進黨囊中物，且淪為世襲狀態。該選區現任的民進黨籍立委何志偉，正是當地世家大族出身；因黨內初選不敵王世堅，不幸敗下陣來。若非王世堅勇於挑戰舊勢力，明年該選區勢必還是由何志偉繼續擔綱。

如今王世堅取而代之，而游淑慧又以非在地人的身分挑戰王世堅，從此該選區的立委選舉，不再沉悶而無趣，將更有看頭，也更富有草根民主的況味；畢竟政治絕非世家大族的專利，唯有能真正代表普羅大眾的候選人踴躍出馬角逐，才是真正的民主而非淪為擺飾。

王世堅屬民進黨的異類，游淑慧則是國民黨的青壯派，兩者都不是傳統型政治人物，正在挑戰檯面上政治人物的權威。因此兩人皆非黨內掌權人物的心腹，倒是比較像是「侵門踏戶」四處叫陣的人物，在黨內未必叫好叫座。一旦步出黨中央大門之後，卻存在極大的揮灑空間。相對於傳統的政客，游淑慧與王世堅堪稱非典型政治人物，兩人的相互競逐，應能部分掃除政壇貪婪的歪風。

游淑慧原本有意爭取國民黨內湖、南港區立委提名，因黨內已有李彥秀先行卡位，遂另闢門徑而轉戰士林大同區，能屈能伸、以大局為重。相對於只挑好選的選區投入之政治人物，實屬難能可貴。

或許游淑慧在深綠區未必旗開得勝，但她既走在國民黨政治人物的前端，企圖翻轉藍綠政治版圖，即不容低估其潛力與爆發力。