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徵召揭曉後 歷史還會重演嗎

聯合報／ 林法／公（彰化市）

國民黨總統候選人提名之爭今天將於國民黨中常會揭曉，不論後續狀況如何，除了郭台銘和藍營本身態度，最終誰能入主總統府，很多人認為，關鍵仍在「正常選舉不會贏所以愈亂愈好」的柯文哲。

以目前民調結果，不論柯Ｐ參選到底，或近來頻向綠營示好最後被收編，都會對選情造成相當影響，因此他常掛在嘴邊的是：「我不會贏但可以決定誰輸」。但歷來總統大選投票率，從二○一六年最低約六成六，到二千年「連宋扁大戰」激盪出最高的八成三，這一成七落差，大部分很可能就是平常不表態的「邊緣與中間」選民。

所以若明年一月「三腳督」再現，加上影響每個人身家性命的兩岸關係又如此險峻，不僅超高投票率可期，誰都不想浪費選票的「棄保」也將更為明顯。在這樣的情形下，一般人或柯Ｐ自己對他重要性的想像，恐怕禁不起現實考驗；因此，國民黨心頭抓乎定，堅持自己該走的路，才是正辦。

當然若最後是由侯友宜出線，又假設郭台銘不服而執意參選，那麼上述情形就會因其獨立參選或「郭柯配」，而使藍營分裂變調；所以今天中常會後，郭的反應將是關鍵。不過回顧二○一九年黨內初選，郭從四月大動作加入並表明願賭服輸，到九月痛罵並退出國民黨；再從「兩套參選劇本」，到領表日前夕聲明不發動獨立參選的連署，四年後這一切還會歷史重演嗎？「是同志還是敵人」的答案，短期內可能無法揭曉。

屬虎、愛虎、叱吒商界的郭台銘，素有「郭老虎」稱號，但始終無法忘情政壇，總讓人覺得心猿意馬而顯得有些狼狽。更糟的是，郭台銘身邊依然緊跟著四年前等待坐收漁利的柯文哲；或許「柯政猛於虎」，藍營最大的麻煩，還不是黨內攪局的人。

郭台銘 國民黨 投票率

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