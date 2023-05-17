公共建設需求 應配合人口檢討

台灣地區除少數都市外，隨少子化人口逐年變動頗大，為免公共設施過大投資，造成資源浪費、耗能，甚至汙染環境，應定時檢討需求。

如台北市擬增建之濱江汙水處理廠即是一例。在前任市長時，擬捨既有之區域性八里汙水廠可利用空間容量不用，而要在台北市增建一座處理量每日十六萬噸之ＭＢＲ汙水處理廠，除耗資近百億（含土地徵收）外，每日將增加約十五萬度的耗電量（約增五萬戶之家庭用電），且其所利用之膜材約每七至十年需全面更換一次尚需數億元，目的只是要將台北市所產生的汙水全部在轄內處理而已，但因其放流水要就近排放於基隆河，尚有增加河川汙染之虞。

台北市是依據其在民國一○五年所完成之「台北市後續汙水下水道發展方案」規畫報告，依一○四年台北市居住人口二七○萬四千人，用以推估計畫目標年一二一年之人口數為二七六萬一千人，屆時總產生之汙水量為每日八十五萬二千噸，據為未來因人口增加之需求，而需增建一座每日處理十六萬噸之汙水廠。

但台北市近年人口數，不僅未增加，反而急速減少。截至一一一年底已降至二四七萬多人，預估至目標年一二一年，人口將降至二四五萬人以下，人口數約比原預估值降低十一點二％。若依人口降低比率來看，屆時總產生汙水量每日約僅七十六萬噸。

而台北市既有汙水處理設施之設計容量，含迪化廠每日五十萬噸，內湖廠廿四萬噸，民生廠四萬噸（建設中），合計共七十八萬噸，也即既有設施之容量已遠大於未來每日產生之總汙水量，可見並無再增建濱江廠之需求性。

至於目前超量的汙水是因現在汙水下水道普及率僅及八十一％左右，市區內尚有局部地點之用戶未接管，而有汙水流入雨水溝排入河川，為減輕河川汙染而在局部地點採取截流設施所增加之截流量，此等截流量是過渡性，俟逐年接管普及後，該多餘之截流量即行消失。故過渡階段之截流量應依現狀，排至既有區域性之八里汙水廠處理（雙北共用，處理量每日一三二萬噸），而無增建耗費鉅額公帑，大量使用電力有違淨零碳排國家政策，以至增加因處理水排放而汙染河川之問題。

世界各主要大都市之下水道，都比台北市先進，且相同的多採分流式下水道，其汙水下水道普及率多達一百％左右，在全部用戶接管後，不僅再沒有截流汙水，都市周邊河川也皆已恢復清澈。因之台北市之用戶接管未來逐年提升至全面接管後，就不應再有截流水，屆時台北市的汙水下水道當然就不再有截流水至八里汙水廠處理，而達到在轄內全部處理。唯八里廠空餘容量，仍可做為台北市汙水處理設施緊急疏浚流之容量。

從台北市人口數僅在數年間就降低十％以上，副市長編制也已少了一位，雖日前又重回二五○萬大關，長期來看人口仍會減少。該廠若依原計畫建設將是民脂民膏，新的市府團隊能不先檢討實際需求量嗎？