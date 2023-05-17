政客出頭 再也沒政治家

中文藉稱呼表達尊重，愛寫文章的是作家，愛吃東西是美食家，唯有「政治家」這稱呼，現在少見。例如，大家稱賴清德「台獨工作者」，不說他「台獨政治家」，可見從政也分層次。

英國從前的首相邱吉爾有名言：「酒店關門，我就走。」

剛在泰國大選敗選的軍頭帕拉育，按目前憲法，並非沒有機會繼續執政，但他受訪也不談自己出路，只說新政府會按部就班。

「政治工作者」這詞常被「政客」取代，因為太多搞政治的人不值得尊重。

所謂「客」，孟嘗君養食客三千，有一次孟嘗君被軟禁，後來逃走，但城門未開，按規定，雞叫才開門，他有位食客趕快學雞叫，於是守關的兵打開城門，化解了危機。

我在台南成大的古城門遺址外，買了漲價很多的早餐，邊吃邊想這故事，拿起手機滑新聞，不禁哀嘆，怎麼現在世界沒化解危機的人。

前不久，英國查理三世加冕大典，史上最短命前首相特拉斯獲邀出席，英國民眾譏諷，讓特拉斯在全球成名的「萵苣」未獲邀。台灣的人可能忘了，半年前，英國媒體在網路，將支持度破底的特拉斯照片，和裝扮成她的萵苣擺一起開直播，問網友特拉斯能撐得比萵苣久嗎？最後，萵苣贏了！短命政客也能以網紅之姿到處接受金主邀約，日後出書寫回憶錄也不意外。只是，最近還對現任首相的外交政策說三道四，讓人不免覺得到處插花，真正遇上危機，兩手一攤落跑。

現在看國際新聞，製造危機的人多了，化解危機的少了。美國聯邦債務危機又迫在眉睫，前總統川普說美國乾脆倒債！但美國民眾似乎對這天大的危機冷感，他們忙著追蹤造假議員桑托斯的故事，那位仁兄遭控洗錢欺詐十幾項罪名，學經歷與「美國夢」奮鬥史都是假，但他把「曝光率」當免費廣告，立即宣布競選連任。

若批評桑托斯沒羞恥，台灣不也剛發生類似的事情嗎？台北高等行政法院裁定ＮＣＣ違法，這是ＮＣＣ與中天新聞的官司第十次敗訴。ＮＣＣ主委作何感想？提拔ＮＣＣ主委的民進黨閣揆作何感想？打壓新聞自由的「大小姐」作何感想？可是，玩政治者非凡夫俗子，川普曾推薦宗教家皮爾的「積極思考」，那是鼓勵讀者相信一件事：在心中盯住那件事一直想，那事就會成真！

政客看著心中的鏡子，不斷催眠自己是「新聞自由第一名」、是「辛苦奮鬥的美國夢代表」…他們自己真的信了。

政客需要說實話的魔鏡，可惜當今很多哈哈鏡，和各種美顏濾鏡；小丑都被拍得充滿仙氣，對選舉挺有幫助。

過氣政客還是想想邱吉爾，有自知之明，識時務、不戀棧，反而更贏得尊敬。