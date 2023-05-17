少上一天班 會是多贏局面

有民眾在公共政策網路參與平台上發起周休三天提案。因攸關上班族權益，並衝擊老闆們的營利，學生受教內容亦可能受影響，所以現階段還很難取得共識。

不過，周休三日應該是可以期待的。讓員工與學生一周有多一天不必趕著上班上學，得以充分休息，未嘗不是多贏局面。

周休三日需排除既有的寒暑假與大專院校的學分既定時數，以及中小學課綱規範的授課周數。

既有的上下學期與寒暑假，中小學生被迫利用假期到校課輔或花錢到補習班上課，寒暑假對孩子們是看不到「好處」。當學制無法改為「一學年分三學期」，以取代現有寒暑假和一學年兩學期時，全面縮短寒暑假並配合周休三日，基本上是可行的。

至於公部門如果與金融機構實施周休三日，可能會影響民眾洽公的權益，讓公務員或行員們採取輪休制，也一樣達到「周休三日」。至於其他上班族則可調整每周五天四十小時工時為每周四天卅六小時的彈性做法，每周減少四小時工時，對於過勞的上班族可說是很貼心的福利。

因周休三日得利最大的則是大多數的服務業。但面對周五需要營業做生意的員工加班費，業者與受雇者可以取得協議，根據需要讓上班者獲得視同加班費的補貼，否則就讓員工周休三日。

總之，周休三日是件好事，基本上是多贏的結果！