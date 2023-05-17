推周休三日 恐讓勞資雙輸

有民眾在公共政策網路參與平台發起周休三日連署，目前已達連署門檻，行政院必須回應。

筆者認為台灣周休三日的條件尚未成熟，與其勉強推動弄得勞資雙輸，不如循序漸進，先從逐步縮減工時做起。

儘管有民眾高喊周休三日是世界潮流，然而事實並非如此。冰島和英國是推動周休三日的先驅，那也不過是近年來的事，而且都還是屬於企業試驗階段，並非全面實施。較受關注的西班牙、德國、比利時、瑞典、愛爾蘭、美國和加拿大等國，也都是剛有企業開始試行周休三日的實驗；就連亞洲經濟大國日本，也才有松下電器試行。歐美日等經濟大國尚且不敢貿然實施周休三日，實在看不出台灣有實施的條件？

台灣年均總工時長達兩千小時，排行世界第四高，因此有「過勞島」的封號，這確實到了應該正視並逐年縮短的時候了！

筆者建議勞動部可以從修訂勞動基準法著手，降低現行每周工作五天，每天八小時的四十工時制，或是增加全國放假的天數；也有民眾認為可以從推動連假不補班開始。總之適度降低工時，不但可以洗刷台灣「過勞島」的惡名，也能真正舒緩受聘者的工作壓力，更可以做為周休三日的試金石。

未來想試辦周休三日制，可以比照過去推動周休二日經驗，採隔周大周休的方式辦理，台灣諺語說：「開花滿天香，結籽才驚人」，與其夸夸而談卻不具實際效果，不如務實循序漸進推動。